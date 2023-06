Pjevačica objavila video samo pet minuta prije teškog poroda: 'Zapeo je i bio malo deblji...'

Pjevačica Jessie J (35) prvi je put progovorila o porodu, nakon što je u svibnju rodila sina. Jessie je podijelila video snimljen kratko prije nego je rodila, a svojim pratiteljima obratila se porukom u opisu videa te im rekla kako se devet mjeseci pripremala za prirodni porod, ali je sve otišlo u drugom smjeru.

Otkrila je kako je na kraju rodila carskim rezom.

- Devet mjeseci sam se pripremala za prirodni porod. Stroga hrana, joga, plivanje, metode hipnotiziranja. Htjela sam porod u bazenu bez ikakvih tableta. Ali to je bio moj plan kako bi ostala disciplinirana i fokusirana. Znala sam da bi moglo otići u drugom smjeru. Kada su me ljudi ispitivali: 'Koji ti je plan za porod', rekla sam im: 'Otvorena sam predati se najsigurnijem načinu da moj sin stigne'. Imala sam pregled nekoliko dana prije 40. tjedna i bio je okrenut naopako, zapeo je i bio je malo deblji nego što je prosječno. Napravila sam sve i pokušala ga okrenuti dva mjeseca, ali je on rekao: 'Ne mama, želim ući kroz krov, ne kroz prednja vrata'. Savjetovali su me da idem na carski rez zbog najsigurnijeg poroda - napisala je pa otkrila kako je video snimljen 5 minuta prije nego što je otišla na operaciju.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Jessie je za kraj poručila da je objavu napisala jer su ju brojni pitali je li požalila zbog načina na koji je rodila svog sina.

- Rodila sam i to je sve što sam htjela jer sam na kraju dobila njega i to je jedino što je važno - zaključila je.

Njena objava ubrzo je prikupila brojne pozitivne komentare, pratitelji su joj se zahvalili što je podijelila svoju priču, a javili su joj se i kolege iz svijeta slavnih koji su joj pružili podršku i čestitali joj na sinu.