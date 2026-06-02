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IVAN ŠTIVIĆ I SLAVONSKI VEZ

Slavonci zapjevali bećarac za Vatrene: 'Luka, povedi Hrvate, sa peharom nek se kući vrate...'

Piše Ivan Jukić,
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Slavonci zapjevali bećarac za Vatrene: 'Luka, povedi Hrvate, sa peharom nek se kući vrate...'
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Foto: YouTube

Pjesma je nastala u prepoznatljivom slavonskom duhu te spaja tradiciju bećarca s modernim navijačkim zanosom...

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Uoči novog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, pjevač Ivan Štivić i tamburaški sastav Slavonski vez predstavili su novi navijački bećarac kojim žele pružiti podršku Vatrenima i dodatno podići navijačku atmosferu. Pjesma je nastala u prepoznatljivom slavonskom duhu te spaja tradiciju bećarca s modernim navijačkim zanosom. 

Autori ističu kako je cilj projekta potaknuti zajedništvo među navijačima i stvoriti glazbenu kulisu za još jedno veliko nogometno natjecanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kao pjevač narodne slavonske pjesme, pratim reprezentaciju i njezine uspjehe sa svojim doprinosom kroz pjesmu. Naša reprezentacija najveći je promotor naše lijepe domovine, a tambura je nacionalni instrument i identitet našeg naroda te prepoznatljiv glas Hrvatske. Kada to upakiramo u bećarac, koji je zaštićena nematerijalna kulturna baština, dobijemo nešto jedinstveno i prepoznatljivo u svijetu - rekao je Ivan Štivić za 24sata.

Foto: YouTube

Dodao je kako je najvažnija poruka pjesme zajedništvo koje se uvijek posebno osjeti tijekom velikih sportskih natjecanja.

-  Kroz ovaj bećarac, kao i kroz svaku domoljubnu pjesmu, želimo osjetiti zajedništvo i nacionalni naboj tijekom Svjetskog prvenstva. Iz ravnice pjesma neka krene, navijamo za naše Vatrene. Iznad svih – Hrvatska! - zaključio je Štivić.

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