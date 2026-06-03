Obavijesti

Show

Komentari 0
O POVJERENJU I ISKRENOSTI

VIDEO ITD band i Tifa objavili su pjesmu 'Samo tebi vjerujem'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO ITD band i Tifa objavili su pjesmu 'Samo tebi vjerujem'
1
Foto: PROMO

Iza pjesme stoji autorski tim koji čine Miroslav Rus, autor glazbe i teksta, te Mihael Blum, koji je s Rusom radio na aranžmanu i produkciji

Admiral

Regionalna glazbena scena od danas je bogatija za novu autorsku pjesmu 'Samo tebi vjerujem', koju nam u snažnom duetu donose legendarni ITD band i Mladen Vojičić Tifa.

POGLEDAJTE VIDEO:

O povjerenju i iskrenosti u 'Samo tebi vjerujem', ITD band još jednom potvrđuje svoju autentičnost i kontinuitet na sceni, a suradnja s Mladenom Vojičićem Tifom donosi dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj pjesmi.

IGRA U MJUZIKLU SIX! Sara Vojičić za 24sata: 'Tata Tifa mi je uvijek najveća podrška'
Sara Vojičić za 24sata: 'Tata Tifa mi je uvijek najveća podrška'

Svega ovoga ne bi bilo bez autorskog tima kojega čini ekipa dugogodišnjih suradnika, jedan od najpoznatijih autora u regiji Miroslav Rus sa svojim potpisom na glazbi i tekstu, te Mihael Blum, zajedno s Rusom, u aranžmanu i produkciji.

- Danas s ponosom predstavljam svoju novu autorsku pjesmu 'Samo tebi vjerujem' koju izvodi moj ITD band i Mladen Vojičić Tifa. Ne bih sada nabrajao tko je sve radio na pjesmi, ali bih zahvalio svima koji su sudjelovali na ovom projektu. Veliko hvala Tifi koji je ugostio moj ITD band, i još bih samo spomenuo mojeg suradnika Mihaela Bluma. Znači, to je ekipa sa kojom živim i radim.. Slušajte ITD band, slušajte Tifu i 'Samo tebi vjerujem' - poručio je Miroslav Rus.

Foto: PROMO

Kako bi cijela ova glazbena priča bila kompletna, urađen je i video spot koji dodatno vizualno obogaćuje 'Samo tebi vjerujem', a od danas dostupan je na YouTube kanalu Hit Recordsa, kao i na svim relevantnim digitalnim platformama poput Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal i mnogim drugima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Slavonci zapjevali bećarac za Vatrene: 'Luka, povedi Hrvate, sa peharom nek se kući vrate...'
IVAN ŠTIVIĆ I SLAVONSKI VEZ

Slavonci zapjevali bećarac za Vatrene: 'Luka, povedi Hrvate, sa peharom nek se kući vrate...'

Pjesma je nastala u prepoznatljivom slavonskom duhu te spaja tradiciju bećarca s modernim navijačkim zanosom...
Slavni danski arhitekt u Čepinu gradi koncertnu dvoranu za Pipunića: 'Stvaram za ljude'
OTVARA SE 2027.

Slavni danski arhitekt u Čepinu gradi koncertnu dvoranu za Pipunića: 'Stvaram za ljude'

Dvoranu nazvanu EVE kreirao je Danac Bjarke Ingels, arhitekt koji je 2010. proglašen najboljim svjetskim arhitektom. Njome poduzetnik Marko Pipunić želi Slavoniju dovesti na kartu svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026