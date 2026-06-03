VIDEO ITD band i Tifa objavili su pjesmu 'Samo tebi vjerujem'

Regionalna glazbena scena od danas je bogatija za novu autorsku pjesmu 'Samo tebi vjerujem', koju nam u snažnom duetu donose legendarni ITD band i Mladen Vojičić Tifa.

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O povjerenju i iskrenosti u 'Samo tebi vjerujem', ITD band još jednom potvrđuje svoju autentičnost i kontinuitet na sceni, a suradnja s Mladenom Vojičićem Tifom donosi dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj pjesmi.

Svega ovoga ne bi bilo bez autorskog tima kojega čini ekipa dugogodišnjih suradnika, jedan od najpoznatijih autora u regiji Miroslav Rus sa svojim potpisom na glazbi i tekstu, te Mihael Blum, zajedno s Rusom, u aranžmanu i produkciji.

- Danas s ponosom predstavljam svoju novu autorsku pjesmu 'Samo tebi vjerujem' koju izvodi moj ITD band i Mladen Vojičić Tifa. Ne bih sada nabrajao tko je sve radio na pjesmi, ali bih zahvalio svima koji su sudjelovali na ovom projektu. Veliko hvala Tifi koji je ugostio moj ITD band, i još bih samo spomenuo mojeg suradnika Mihaela Bluma. Znači, to je ekipa sa kojom živim i radim.. Slušajte ITD band, slušajte Tifu i 'Samo tebi vjerujem' - poručio je Miroslav Rus.

Foto: PROMO

Kako bi cijela ova glazbena priča bila kompletna, urađen je i video spot koji dodatno vizualno obogaćuje 'Samo tebi vjerujem', a od danas dostupan je na YouTube kanalu Hit Recordsa, kao i na svim relevantnim digitalnim platformama poput Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal i mnogim drugima.