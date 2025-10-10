Popularna Netflixova serija 'Monsters', a čija se nova sezona bavi životom Eda Geina, i tjedan dana nakon što je izašla je još uvijek vruća tema na društvenim mrežama. Mnogi hvale izvedbu Laurie Metcalf
Jeste li prepoznali glumicu koja glumi majku Eda Geina? Još je jednom slavnom liku bila mama
Društvene mreže ne prestaju brujati o novoj sezoni Netflixove serije 'Monsters'. Na streaming je došla prošlog petka, a bavi se pričom Eda Geina, poznatom kao 'Mesar iz Plainfielda' koji je 50-ih godina prošlog stoljeća osuđen za ubojstvo dvije žene u Wisconsinu. Kasnije je postao i inspiracija za brojne holivudske horore, a u seriji ga glumi Charlie Hunnam, kojeg je proslavila serija 'Sinovi anarhije'.
U seriji se uz njega, između ostalog, pojavljuju i Addison Rae, Tom Hollander, Olivia Williams, a na društvenim mrežama mogu se naći i brojni komentari o glumici koja je utjelovila Edovu majku - Laurie Metcalf.
Ova nagrađivana 70-godišnjakinja poznata je po ulogama Jackie Harris u seriji 'Roseanne', gospođe Looms u filmu 'Vrisak 2' te Sheldonove mame u seriji 'Teorija velikog praska'.
Komentari na društvenim mrežama hvale izvedbu glumice.
'Apsolutno je nevjerojatna. Gotovo neprepoznatljiva! Ljudi govore kako nisu uopće imali pojma tko je to', 'Stvar je u tome što je Laurie obično tako sretno i nasmijana osoba, dok taj lik uopće nije smješkao, pa je teško prepoznati osim ako zapravo ne znate da je to ona', Bila je sjajna u ulozi užasne majke. Svaki put kad bih je čudo kako govori 'Samo te majka može voljeti' mi se sledila krv u žilama. Tako okrutno i zlo', pisali su.
