MNOGI JE NISU SKUŽILI

Jeste li prepoznali glumicu koja glumi majku Eda Geina? Još je jednom slavnom liku bila mama

Piše Tina Ozmec-Ban,
Jeste li prepoznali glumicu koja glumi majku Eda Geina? Još je jednom slavnom liku bila mama
Foto: Netflix

Popularna Netflixova serija 'Monsters', a čija se nova sezona bavi životom Eda Geina, i tjedan dana nakon što je izašla je još uvijek vruća tema na društvenim mrežama. Mnogi hvale izvedbu Laurie Metcalf

Društvene mreže ne prestaju brujati o novoj sezoni Netflixove serije 'Monsters'. Na streaming je došla prošlog petka, a bavi se pričom Eda Geina, poznatom kao 'Mesar iz Plainfielda' koji je 50-ih godina prošlog stoljeća osuđen za ubojstvo dvije žene u Wisconsinu. Kasnije je postao i inspiracija za brojne holivudske horore, a u seriji ga glumi Charlie Hunnam, kojeg je proslavila serija 'Sinovi anarhije'. 

Foto: YouTube

U seriji se uz njega, između ostalog, pojavljuju i Addison Rae, Tom Hollander, Olivia Williams, a na društvenim mrežama mogu se naći i brojni komentari o glumici koja je utjelovila Edovu majku - Laurie Metcalf.

Ova nagrađivana 70-godišnjakinja poznata je po ulogama Jackie Harris u seriji 'Roseanne', gospođe Looms u filmu 'Vrisak 2' te Sheldonove mame u seriji 'Teorija velikog praska'. 

Foto: Netflix

Komentari na društvenim mrežama hvale izvedbu glumice. 

'Apsolutno je nevjerojatna. Gotovo neprepoznatljiva! Ljudi govore kako nisu uopće imali pojma tko je to', 'Stvar je u tome što je Laurie obično tako sretno i nasmijana osoba, dok taj lik uopće nije smješkao, pa je teško prepoznati osim ako zapravo ne znate da je to ona', Bila je sjajna u ulozi užasne majke. Svaki put kad bih je čudo kako govori 'Samo te majka može voljeti' mi se sledila krv u žilama. Tako okrutno i zlo', pisali su. 

