'DRUŠTVO JE KRIVO'

Nakon kritike obitelji, glumac iz serije 'House of Guinness' otkrio što misli o gay liku kojeg glumi

Nakon kritike obitelji, glumac iz serije 'House of Guinness' otkrio što misli o gay liku kojeg glumi
Nakon što je obitelj izrazila negodovanje povodom toga kako su neki od njihovih predaka prikazani u novoj Netflixovoj seriji, oglasio se glumac koji se u seriji pojavio kao Arthur Guinness

Jedan od glavnih glumaca serije 'House of Guinness', Anthony Boyle koji je utjelovio lik Arthura, oglasio se u vezi radnje serije nakon što su članovi obitelji Guinness iz stvarnog života izjavili kako je činjenica da je spomenuti lik bio homoseksualac izmišljena.

Ova vrlo uspješna Netflixova serija prati četvero djece pokojnog Benjamina Guinnessa, koji pokušavaju zadržati kontrolu nad obiteljskom pivovarom nakon njegove smrti. Arthur Guinness bio je, i na ekranu i u stvarnom životu, najstariji sin Benjamina Guinnessa i jedan od dvojice koji su naslijedili pivovaru.

Krajem prve epizode otkriveno je da je Arthur homoseksualac, a to je saznanje republički nastrojenim Fenijanima poslužilo kako bi ga ucjenjivali. Ovaj dio radnje zauzima velik dio čitave prve sezone, a pretpostavlja se i druge, ako je Netflix odluči snimiti.

Glumac Boyle u intervjuu za Town and Country rekao je kako su redatelji serije, Steven Knight i Tom Shankland, zajedno s njim željeli kroz seriju istaknuti kako se Arthur Guinness nije sramio svoje seksualnosti: 'Željeli smo naznačiti da je društvo to koje je bilo krivo, a on je bio u pravu.' Također, jednom je prilikom za Sky News rekao kako su homoseksualci  postojali od početka svijeta, samo što se o njima nije pisalo: 'Ako ne slijediš tragove kada ih ima, izbrisat češ te ljude iz povijesti'.

Jedna od preostalih članica obitelji iz stvarnog života, Molly Guinness, izjavila je kako likovi iz serije 'proizlaze ravno iz bingo karata suvremenih klišeja o bogatim ljudima', a za Times je izjavila kako Arthurove filmske avanture dopuštaju da se iz bogatih radi komedija. Unatoč tome, većina kritika koje je Molly Guinness  uputila seriji tiče se toga što su njeni preci, Arthur i njegov brat Edward, prikazani kao 'pokvarenjaci i budale'.

Ne može se sa sigurnošću reći je li 'pravi' Arthur Guinness uistinu bio homoseksualac, budući da to nikada nije javno priznao. Ta činjenica ne čudi jer su kazne za takva priznanja bile iznimno visoke. Prvi koji je seksualnost ovog člana obitelji doveo u pitanje bio je Joe Joyce, irski povjesničar koji je 2009. napisao knjigu o obitelji Guinness. U svojem je radu iznio činjenicu da Arthur za vrijeme 50-godišnjeg braka s Olivijom Hedges nije imao djece te da je par imao 'jedinstven' brak koji je uključivao njeno izbjegavanje seksualnog odnosa.

Kritike Iraca i obožavatelja na društvenim mrežama su podijeljene. Jedan je fan rekao da nije siguran kako se osjeća povodom toga što je Arthur u seriji portretiran kao homoseksualac ističući: 'Čini mi se da je to malo bezobzirno ako nije 100% potvrđeno.(I ovo govorim kao gay muškarac)'.

