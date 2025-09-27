Jeste li već pogledali 'House of Guinness'? Mračna saga o pivu, moći i tajnama hit je na Netflixu

Na Netflix je stigla “House of Guinness”, epska priča o jednoj od najpoznatijih europskih dinastija, čije je ime sinonim za bogatstvo, utjecaj i, naravno, omiljeno tamno pivo. Ova serija od osam epizoda zaranja u srce obiteljskih intriga, moći i osobnih demona, a opisana je kao mješavina modernih klasika “Succession” i “Downton Abbey”.

Radnja je smještena u Dublin i New York 19. stoljeća, a započinje u trenutku koji će zauvijek promijeniti sudbinu obitelji – smrću Sir Benjamina Guinnessa, čovjeka koji je pivovaru pretvorio u globalno carstvo. Njegova oporuka postaje okidač za dramatične sukobe među njegovo četvero odrasle djece, razotkrivajući njihove skrivene ambicije, tajne i borbu za kontrolu nad nasljeđem koje ih istovremeno spaja i razdvaja. Serija ne prati početke pivovare, već se fokusira na turbulentne posljedice smrti patrijarha.

Oporuka Sir Benjamina Guinnessa ne donosi samo bogatstvo, već i neočekivane uvjete koji tjeraju njegovo četvero djece – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – na suočavanje s vlastitim sudbinama i međusobnim odnosima. Svaki od njih ima drugačiju viziju budućnosti, kako za sebe, tako i za obiteljsko ime.

Foto: Netflix

Sam autor, Steven Knight, izjavio je: “Dinastija Guinness poznata je diljem svijeta – bogatstvo, siromaštvo, moć, utjecaj i velika tragedija isprepleteni su kako bi stvorili bogatu tapiseriju materijala iz kojeg se može crpiti. Oduvijek su me fascinirale njihove priče i uzbuđen sam što ću oživjeti te likove da ih svijet vidi.” Srce serije leži u kompleksnim likovima četvero nasljednika, čije osobne borbe odražavaju šire društvene napetosti tog doba.