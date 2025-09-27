Obavijesti

IMA OSAM EPIZODA

Jeste li već pogledali 'House of Guinness'? Mračna saga o pivu, moći i tajnama hit je na Netflixu

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 1 min
Jeste li već pogledali 'House of Guinness'? Mračna saga o pivu, moći i tajnama hit je na Netflixu
Nakon globalnog fenomena “Peaky Blinders”, vizionar Steven Knight donosi novu povijesnu dramu koja obećava postati idući veliki hit

Na Netflix je stigla “House of Guinness”, epska priča o jednoj od najpoznatijih europskih dinastija, čije je ime sinonim za bogatstvo, utjecaj i, naravno, omiljeno tamno pivo. Ova serija od osam epizoda zaranja u srce obiteljskih intriga, moći i osobnih demona, a opisana je kao mješavina modernih klasika “Succession” i “Downton Abbey”.

Radnja je smještena u Dublin i New York 19. stoljeća, a započinje u trenutku koji će zauvijek promijeniti sudbinu obitelji – smrću Sir Benjamina Guinnessa, čovjeka koji je pivovaru pretvorio u globalno carstvo. Njegova oporuka postaje okidač za dramatične sukobe među njegovo četvero odrasle djece, razotkrivajući njihove skrivene ambicije, tajne i borbu za kontrolu nad nasljeđem koje ih istovremeno spaja i razdvaja. Serija ne prati početke pivovare, već se fokusira na turbulentne posljedice smrti patrijarha.

Oporuka Sir Benjamina Guinnessa ne donosi samo bogatstvo, već i neočekivane uvjete koji tjeraju njegovo četvero djece – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – na suočavanje s vlastitim sudbinama i međusobnim odnosima. Svaki od njih ima drugačiju viziju budućnosti, kako za sebe, tako i za obiteljsko ime.

Sam autor, Steven Knight, izjavio je: “Dinastija Guinness poznata je diljem svijeta – bogatstvo, siromaštvo, moć, utjecaj i velika tragedija isprepleteni su kako bi stvorili bogatu tapiseriju materijala iz kojeg se može crpiti. Oduvijek su me fascinirale njihove priče i uzbuđen sam što ću oživjeti te likove da ih svijet vidi.” Srce serije leži u kompleksnim likovima četvero nasljednika, čije osobne borbe odražavaju šire društvene napetosti tog doba.

