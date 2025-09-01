Obavijesti

Show

Komentari 0
OPAKI PIVSKI BIZNIS

Kuha se nevolja: Pogledajte najavu za 'House of Guinness', seriju kreatora Peaky Blindersa

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Kuha se nevolja: Pogledajte najavu za 'House of Guinness', seriju kreatora Peaky Blindersa
3
Foto: Netflix

Priča počinje smrću Sir Benjamina Guinnessa, čovjeka koji je pretvorio obiteljski biznis u svjetski poznat brend

Netflix je danas objavio prvi trailer za House of Guinness, novu povijesnu dramu Stevena Knighta, tvorca hit-serije Peaky Blinders. Serija stiže 25. rujna, a radnja nas vodi u Dublin i New York 1860-ih, među nasljednike najpoznatije irske pivovare.

Priča počinje smrću Sir Benjamina Guinnessa, čovjeka koji je pretvorio obiteljski biznis u svjetski poznat brend. Njegova djeca, Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) i Ben (Fionn O’Shea), nasljeđuju golemo carstvo i teret očekivanja: sačuvati uspjeh i učiniti Guinness još većim.

Trailer otkriva obiteljsku borbu ispunjenu strašću, ambicijom, ljubavlju i izdajom, uz krvave obračune i raskošne zabave koje otkrivaju tamnu stranu luksuza. Uz mlade Guinnessove, u seriji glume James Norton kao Sean Rafferty, te Dervla Kirwan, Jack Gleeson i Niamh McCormack.

Foto: Netflix

Knight opisuje ovu dinastiju kao “prirodno divlju” i punu životne energije, dok redatelji Tom Shankland i Mounia Akl obećavaju epsku priču smještenu u srce viktorijanske Irske.

Netflix seriju opisuje kao “obiteljsku sagu o moći, pohlepi i nasljeđu jednog od najpoznatijih europskih brendova”. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kreće 9. sezona Života na vagi: Evo kako sad izgleda pobjednica Alina, objavila i fotke u badiću
ODUŠEVILA TRANSFORMACIJOM

Kreće 9. sezona Života na vagi: Evo kako sad izgleda pobjednica Alina, objavila i fotke u badiću

Alina Pantseyeva bila je prva ženska pobjednica u hrvatskom izdanju showa 'Života na vagi'. Njezina priča i nevjerojatna transformacija mnoge su inspirirali. U prošloj sezoni showa skinula je čak 71,7 kilograma, a ovog ljeta ponosno je pokazala i tijelo u badiću. Od 1.9. kreće i nova, 9. sezona Života na vagi...
Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula
EMOTIVNO U ŠIBENIKU

Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula

Lu Dedić obratila se publici na koncertu u Šibeniku posvećenom Gabi i Matiji
Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'
LJUBAV CVJETA

Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'

Voditeljica je na svojim društvenim mrežama podijelila romantične fotografije s glazbenikom Antonijem Marićem. Inače, par se upoznao 2021. godine u popularnom showu 'Superpar'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025