Kuha se nevolja: Pogledajte najavu za 'House of Guinness', seriju kreatora Peaky Blindersa

Netflix je danas objavio prvi trailer za House of Guinness, novu povijesnu dramu Stevena Knighta, tvorca hit-serije Peaky Blinders. Serija stiže 25. rujna, a radnja nas vodi u Dublin i New York 1860-ih, među nasljednike najpoznatije irske pivovare.

Priča počinje smrću Sir Benjamina Guinnessa, čovjeka koji je pretvorio obiteljski biznis u svjetski poznat brend. Njegova djeca, Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) i Ben (Fionn O’Shea), nasljeđuju golemo carstvo i teret očekivanja: sačuvati uspjeh i učiniti Guinness još većim.

Trailer otkriva obiteljsku borbu ispunjenu strašću, ambicijom, ljubavlju i izdajom, uz krvave obračune i raskošne zabave koje otkrivaju tamnu stranu luksuza. Uz mlade Guinnessove, u seriji glume James Norton kao Sean Rafferty, te Dervla Kirwan, Jack Gleeson i Niamh McCormack.

Foto: Netflix

Knight opisuje ovu dinastiju kao “prirodno divlju” i punu životne energije, dok redatelji Tom Shankland i Mounia Akl obećavaju epsku priču smještenu u srce viktorijanske Irske.

Netflix seriju opisuje kao “obiteljsku sagu o moći, pohlepi i nasljeđu jednog od najpoznatijih europskih brendova”.