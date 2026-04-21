Jeste li već pogledali seriju 'The Pitt'? Noah Wyle otkrio stroga pravila kojih se moraju držati

Nedavno je završila 2. sezona popularne serije 'The Pitt', odnosno 'Pitsburške bolnice', koja se emitira na HBO Maxu, a Noah Wyle (54), koji je utjelovio doktora Michaela Robinavicha, odnosno 'dr. Robbyja', otkrio je detalje sa snimanja.

Osim što glumi u seriji, Wyle je i producent, scenarist i redatelj. Serija prati zaposlenike bolnice u Pittsburghu tijekom njihove smjene koja traje 15 sati, a specifična je po tome što jedna epizoda zapravo prati samo jedan sat njihovog dana. Na pitanje kako biraju koji će točno datum odabrati da jedna sezona prati, Wyle je rekao kroz smijeh: 'Zatvorite oči, otvorite kalendar i bacite strelicu'. Zatim je objasnio kako je biranje datuma vrlo ozbiljan posao.

- Ne želimo da prođe previše vremena jer bismo izgubili više likova nego što trebamo - rekao je Wyle te dodao kako ipak žele promjenu što se tiče godišnjeg doba, jer se tako dobiju različiti medicinski slučajevi.

- Tijekom zime imate više prometnih nesreća - objasnio je te otkrio kako će se treća sezona odvijati 'u kasnu jesen'.

Ranije je otkriveno kako se Supriya Ganes, koja glumi dr. Samiru Mohan u prve dvije sezone, neće vratiti u trećoj, kao i da je Ayesha Harris, koja je utjelovila dr. Parker Ellis, postala stalna članica postava, navodi People.

Samo snimanje traje mjesecima, a Wyle je objasnio koliko je to zapravo teško. Naime, u devet mjeseci se nitko od njih ne smije baš puno promijeniti jer cijela sezona sažme svega 15 sati života njihovih likova. To iziskuje i stroga pravila kojih se trebaju pridržavati.

- Ne smijete dobiti ni kilu, ne smijete ni izgubiti kilu! Ne smijete mijenjati ništa oko svog tena, ne smijete se tetovirati, ošišati se! Moramo izgledati potpuno isto tih devet mjeseci - rekao je, prenosi Mirror.

Serija je osvojila tri Emmyja, a jedan je odnio i Wyle, i to za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji.