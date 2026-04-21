HIT SERIJA

Jeste li već pogledali seriju 'The Pitt'? Noah Wyle otkrio stroga pravila kojih se moraju držati

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Jeste li već pogledali seriju 'The Pitt'? Noah Wyle otkrio stroga pravila kojih se moraju držati
Foto: Warrick Page

Serija 'The Pitt' osvojila je nedavno Emmyja, a ova medicinska drama je posebna po tome što sezona prati svega 15 sati jedne smjene u bolnici. Zbog toga postoje i stroga pravila za glumce

Nedavno je završila 2. sezona popularne serije 'The Pitt', odnosno 'Pitsburške bolnice', koja se emitira na HBO Maxu, a Noah Wyle (54), koji je utjelovio doktora Michaela Robinavicha, odnosno 'dr. Robbyja', otkrio je detalje sa snimanja. 

Osim što glumi u seriji, Wyle je i producent, scenarist i redatelj. Serija prati zaposlenike bolnice u Pittsburghu tijekom njihove smjene koja traje 15 sati, a specifična je po tome što jedna epizoda zapravo prati samo jedan sat njihovog dana. Na pitanje kako biraju koji će točno datum odabrati da jedna sezona prati, Wyle je rekao kroz smijeh: 'Zatvorite oči, otvorite kalendar i bacite strelicu'. Zatim je objasnio kako je biranje datuma vrlo ozbiljan posao. 

Foto: HBO Max

- Ne želimo da prođe previše vremena jer bismo izgubili više likova nego što trebamo - rekao je Wyle te dodao kako ipak žele promjenu što se tiče godišnjeg doba, jer se tako dobiju različiti medicinski slučajevi. 

POZNATO I KAD Svidio vam se Baby Reindeer? Na HBO Max stiže serija 'Braća', novi projekt Richarda Gadda
Svidio vam se Baby Reindeer? Na HBO Max stiže serija 'Braća', novi projekt Richarda Gadda

- Tijekom zime imate više prometnih nesreća - objasnio je te otkrio kako će se treća sezona odvijati 'u kasnu jesen'. 

Ranije je otkriveno kako se Supriya Ganes, koja glumi dr. Samiru Mohan u prve dvije sezone, neće vratiti u trećoj, kao i da je Ayesha Harris, koja je utjelovila dr. Parker Ellis, postala stalna članica postava, navodi People

Foto: HBO Max

Samo snimanje traje mjesecima, a Wyle je objasnio koliko je to zapravo teško. Naime, u devet mjeseci se nitko od njih ne smije baš puno promijeniti jer cijela sezona sažme svega 15 sati života njihovih likova. To iziskuje i stroga pravila kojih se trebaju pridržavati. 

BINDŽAJ I STRIMAJ Gay pastor i čudnovata sestra u avanturi života: Puno apsurda i kaosa, samo da je više logike...
Gay pastor i čudnovata sestra u avanturi života: Puno apsurda i kaosa, samo da je više logike...

- Ne smijete dobiti ni kilu, ne smijete ni izgubiti kilu! Ne smijete mijenjati ništa oko svog tena, ne smijete se tetovirati, ošišati se! Moramo izgledati potpuno isto tih devet mjeseci - rekao je, prenosi Mirror

Foto: HBO

Serija je osvojila tri Emmyja, a jedan je odnio i Wyle, i to za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji. 

Razvodi koji su šokirali Hrvate
NISU DALI NASLUTITI

Razvodi koji su šokirali Hrvate

Iako na društvenim mrežama životi poznatih često izgledaju idilični, oni su ponekad daleko od toga. Savršene obiteljske fotografije i zajednički odmori iz snova ponekad su samo privid, dok u stvarnosti, iza zatvorenih vrata, pucaju veze koje su godinama izgledale neprobojne.
FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere
SLAVI 54. ROĐENDAN

FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere

Severinu mnogi smatraju jednom od najpopularnijih javnih osoba u Hrvatskoj te jednom od najpopularnijih glazbenica regije. Tijekom zavidne karijere surađivala je s brojnim kolegama, niže hit za hitom te je punila sve veće dvorane diljem Lijepe Naše, ali i šire. Pjevačica danas slavi 54. rođendan.
Amar Bukvić otkrio nepoznate detalje o liku iz 'Divljih pčela': Domazet neće biti negativac
HIT SERIJA

Amar Bukvić otkrio nepoznate detalje o liku iz 'Divljih pčela': Domazet neće biti negativac

Glumac je gostovao kod Marijane Perinić u showu 'Ženska priča'

