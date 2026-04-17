Gay pastor i čudnovata sestra u avanturi života: Puno apsurda i kaosa, samo da je više logike...

Piše Renato Jukić,
Gay pastor i čudnovata sestra u avanturi života: Puno apsurda i kaosa, samo da je više logike...
Tu su gay pastor, njegova sestra, propala glumica, i majka obitelji. Njihova dinamika je srž serije i ono što je čini gledljivom, čak i kad zapleti posustanu

Admiral

Puno kaosa, puno dernjave, ne previše logike, na trenutke predivno u svojoj bizarnosti, na druge trenutke predvidljivo i isforsirano. Tako bismo najkraće predstavili novu Netflixovu seriju “Big Mistakes”. Scenarij je viđen hrpu puta. Obični ljudi upadaju u svijet kriminala iz kojeg se pokušavaju izvući, ali zapravo se samo dodatno zakapaju...

Autor serije je Dan Levy, najpoznatiji po odličnom sitcomu “Schitt’s Creek”. I ako očekujete nešto slično, vjerojatno ćete se razočarati. Nije “Big Mistakes” loša serija, ali nije ni na razini Emmyjima nagrađivanog “Creeka”...

Levy u seriji tumači ulogu gay pastora Nickyja. Nervozan je, sklon panici, na trenutke iritantan, ali svejedno uvijek precizan, tipično za likove autora. U seriji on pokušava balansirati svoj skriveni ljubavni život, obiteljske drame i kasnije kriminal, ali mu gotovo ništa ne polazi za rukom. Solidna uloga, ali Taylor Ortega kao njegova sestra Morgan, propala glumica koja se posvetila radu u školi, prava je zvijezda ove serije.

Scene s njom donose nam najviše urnebesnoga kaosa i apsurda, nikad ne znate što će iduće kazati, koliko će daleko otići... Ona je ta koja pokreće većinu ludosti, njezina mješavina očaja, ambicije i potpune nesposobnosti čini je neodoljivom.

Bratsko-sestrinski odnos i nosi ovu seriju. Za sve optužuju jedan drugog, ne štede se s uvredama, urlaju, prijete... Tipični “bratsko-sestrinski” rat. Ponekad to može i iritirati jer se ponavlja, i ponavlja, i ponavlja, ali većinom funkcionira jer je kemija između Levyja i Ortege dovoljno jaka da vas uvjeri da su stvarno brat i sestra koji se duboko vole, ali ne mogu prestati s uvredama. Njihova dinamika je srž serije i ono što je čini gledljivom, čak i kad zapleti posustanu, kad nemaju gotovo nikakvog smisla.

A takvih trenutaka ima.

Grijeh bi bio ne spomenuti uvijek odličnu Laurie Metcalf kao majku obitelji. Uvjerljiva je u svojoj manipulaciji i plesu na rubu živčanog sloma, sigurno će vas u nekim trenucima podsjetiti na vašu majku ili neku tetku, koju biste najradije poslali na neko mjesto, ali zbog mira u obitelji se suzdržavate...

Ako želite nešto kaotično, crnohumorno i bizarno, “Big Mistakes” solidan je odabir. Da je bilo malo više logike i da su zapleti bolji, potencijalno bi bila i hit. Ni ovako ne isključujemo mogućnost druge sezone...

Big Mistakes

NETFLIX

OCJENA:

6,5/10

