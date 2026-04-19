Svidio vam se Baby Reindeer? Na HBO Max stiže serija 'Braća', novi projekt Richarda Gadda

Richard Gadd i Jamie Bell će uskoro dobiti Emmyje... ‘Baby Reindeer’ jedna je od najboljih serija ikad, uzbuđeni smo zbog novog projekta, složni su fanovi. Serija “Braća” označava Gaddov povratak na male ekrane nakon nagrađivanoga globalnog uspjeha iz 2024. Radnja se vrti oko prijatelja Rubena (R. Gadd) i Nialla (J. Bell) te njihova odnosa koji je trajao 40 godina.

Ruben se iznenada pojavi na Niallovu vjenčanju, što dovede do svađe. Sve je isprepleteno trenucima iz prošlosti koji govore o usponima i padovima dugogodišnjeg prijateljstva - od njihova prvog susreta kao tinejdžera osamdesetih godina pa sve do danas, istražujući uspone i padove njihovog narušenog odnosa.

Serija se bavi temama bratstva, nasilja i intenzivne krhkosti muških veza, pokušavajući odgovoriti na teško pitanje: što znači biti muškarac? Režiju potpisuju Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck, a Gadd je zadužen za scenarij i izvršni je producent serije.

- Gledati ‘Sopranose’, ‘Žicu’ i ‘Oza’ bili su jedni od najsretnijih trenutaka mog djetinjstva. Otad mi je oduvijek bio san raditi s HBO-om i biti dio njihove kultne liste serija. Jako sam zahvalan što sam dobio ovu priliku - rekao je Gadd uoči početka snimanja. Na HBO Max premijerno stiže 23. travnja, imat će šest epizoda.

- Nije autobiografska, ali inspiraciju sam vukao iz osobnih tema poput traume i identiteta. Želio sam kroz seriju istražiti muški bijes i kompleksnost muških odnosa, a snimanje je bilo emocionalno iscrpljujuće jer sam morao stalno ponovno proživljavati te situacije - rekao je Gadd za Variety.