Jestivi grudnjak Kylie Jenner: Bujne obline prekrila je šipkom
Reality zvijezda i beauty mogulica podigla je temperaturu novim provokativnim snimanjem u kojem nosi grudnjak od zrna nara i prozirni bodi u boji kože, dok istovremeno promovira novi okus svog hit proizvoda.
influencerica i poduzetnica Kylie Jenner od sada ima još jedan novitet u svojoj bogatoj beauty kolekciji – novi Pomegranate Lip Butter. Riječ je o maslacu za usne koji pruža trenutačnu njegu i lagani, prozirno crveni sjaj, ostavljajući usne punijima. | Foto: Instagram/KylieJenner