Jesu li Hailey i Justin Bieber imali bračnu svađu? Fotografije s vjenčanja izazvale nagađanja

Hailey i Justin Beber nedavno su fotografirani tijekom ozbiljnog razgovora na jednom vjenčanju te su fotografije potaknule su nagađanja o bračnim problemima. No nove informacije i objave samog para otkrivaju drugačiju priču. I dok su mediji njihov razgovor protumačili kao svađu, čini se da je cijela priča zapravo drugačija.

Par je bio pozvan na vjenčanje Finneasa O’Connella i Claudije Sulewski u kalifornijskom Montecitu. U jednom su se trenutku izdvojili od ostalih gostiju i vodili razgovor koji su paparazzi, koji su ih fotografirali, opisali kao 'ozbiljan'. Mediji su kasnije otkupili te fotografije te za opis u naslovima koristili izraz poput 'napeta svađa', iako za takve tvrdnje nije postojao ni jedan dokaz jer se cijela priča temeljila na interpretaciji paparazza.

Justin je dan nakon vjenčanja na svom Instagramu podijelio čitav niz fotografija sa suprugom Hailey. Selfiji snimljeni tijekom ceremonije na otvorenom prikazuju ih kako sjede jedno uz drugo, a u pozadini se vidi prekrasan planinski krajolik, a u opis ispod fotografija jednostavno je stavio samo emotikone srca. Hailey je na vjenčanju zablistala u limeta-zelenoj haljini, dok je Justin nosio crno odijelo sa širim hlačama i sunčane naočale.

Foto: Instagram

Par će sljedećeg mjeseca proslaviti osmu godišnjicu braka. Vjenčali su se u gradskoj vijećnici u New Yorku 13. rujna 2018., a veliko slavlje za obitelj i prijatelje organizirali su godinu dana kasnije u Južnoj Karolini. U vlastitoj dokumentarnoj seriji 'Seasons' iz 2020. godine, Justin je opisao njihov odnos.

- Mogućnost da život provedem s nekim i spoznaja da se uvijek imam kome vratiti, da svaki trenutak mogu podijeliti s njom, svemu daje veću vrijednost. Ideja stabilnosti je nešto što nisam imao dok sam odrastao, a uvijek sam to snažno želio - rekao je Justin tada.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Hailey je otkrila da je Justin bio prva osoba prema kojoj je imala 'prave osjećaje'.

- Čak i kad smo se na kratko razišli, znala sam da će on, neovisno o ishodu, biti netko koga ću voljeti do kraja života. Uvijek će zauzimati posebno mjesto u mom srcu - ispričala je.