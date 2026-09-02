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NEVOLJE U RAJU?

Jesu li Hailey i Justin Bieber imali bračnu svađu? Fotografije s vjenčanja izazvale nagađanja

Piše Maša Mai Čigir,
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Jesu li Hailey i Justin Bieber imali bračnu svađu? Fotografije s vjenčanja izazvale nagađanja
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Foto: Instagram
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Fotografije Hailey i Justina Biebera u ozbiljnom razgovoru potaknule su glasine o problemima u braku, no njihove nove objave pokazuju drukčiju sliku

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Hailey i Justin Beber nedavno su fotografirani tijekom ozbiljnog razgovora na jednom vjenčanju te su fotografije potaknule su nagađanja o bračnim problemima. No nove informacije i objave samog para otkrivaju drugačiju priču. I dok su mediji njihov razgovor protumačili kao svađu, čini se da je cijela priča zapravo drugačija.

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Par je bio pozvan na vjenčanje Finneasa O’Connella i Claudije Sulewski u kalifornijskom Montecitu. U jednom su se trenutku izdvojili od ostalih gostiju i vodili razgovor koji su paparazzi, koji su ih fotografirali, opisali kao 'ozbiljan'. Mediji su kasnije otkupili te fotografije te za opis u naslovima koristili izraz poput 'napeta svađa', iako za takve tvrdnje nije postojao ni jedan dokaz jer se cijela priča temeljila na interpretaciji paparazza.

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Justin je dan nakon vjenčanja na svom Instagramu podijelio čitav niz fotografija sa suprugom Hailey. Selfiji snimljeni tijekom ceremonije na otvorenom prikazuju ih kako sjede jedno uz drugo, a u pozadini se vidi prekrasan planinski krajolik, a u opis ispod fotografija jednostavno je stavio samo emotikone srca. Hailey je na vjenčanju zablistala u limeta-zelenoj haljini, dok je Justin nosio crno odijelo sa širim hlačama i sunčane naočale.

Foto: Instagram

Par će sljedećeg mjeseca proslaviti osmu godišnjicu braka. Vjenčali su se u gradskoj vijećnici u New Yorku 13. rujna 2018., a veliko slavlje za obitelj i prijatelje organizirali su godinu dana kasnije u Južnoj Karolini. U vlastitoj dokumentarnoj seriji 'Seasons' iz 2020. godine, Justin je opisao njihov odnos.

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- Mogućnost da život provedem s nekim i spoznaja da se uvijek imam kome vratiti, da svaki trenutak mogu podijeliti s njom, svemu daje veću vrijednost. Ideja stabilnosti je nešto što nisam imao dok sam odrastao, a uvijek sam to snažno želio - rekao je Justin tada.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Hailey je otkrila da je Justin bio prva osoba prema kojoj je imala 'prave osjećaje'.

- Čak i kad smo se na kratko razišli, znala sam da će on, neovisno o ishodu, biti netko koga ću voljeti do kraja života. Uvijek će zauzimati posebno mjesto u mom srcu - ispričala je.

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