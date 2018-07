Jim Carrey ponovno negativac: Preuzeo ulogu u filmu po igrici

Prije nekoliko godina krenule su kolati vijesti kako se još uvijek razvija film o najbržem ježu, Sonicu The Hedgehogu. Sony, studio zaštitnik upitno kvalitetnih projekata, 2014. je potvrdio da postoje planovi o snimanju tog filma. Ali zatim godinu dana nije bilo nikakvih glasova niti nikakvih vijesti o projektu.

To se promijenilo kada je predsjednik Sega Sammy Holdings Inc., Hajima Satomi, potvrdio da se na filmu stvarno radi te da nitko nema vremena za priču. Iako je to trebalo umiriti sve uključene, ljudi iz filmske industrije su i dalje na sve gledali s povelikom dozom skepse.

Foto: Twitter/Screenshot

Srećom, u sve se umjesto Sonyja ubacio značajno ozbiljniji studio, to jest, studio Paramount (njihov šesti film iz franšize 'Nemoguća misija' dolazi nam ovog ljeta). Prva stvar koju su iskusni stručnjaci u Paramountu učinili jest da su mladom i neiskusnom Jeffu Fowleru kao pomoć pridodali iskusnog redatelja 'Deadpoola', Tima Millera.

Foto: Twitter/Screenshot

A Tim nije gubio časa, pa je odmah s Fowlerom prionuo na posao. Odjednom su se stvari pokrenule, pa je tako glavna uloga u filmu, ona negativca Robotnika, to jest Doctora Eggmana, pripala dežurnom 'ćaknutom' glumcu, Jimu Carreyju. Carreyju su se pridružili i James Marsden te Tika Sumpter.

Premda projekt sad ima i pridružene glumce, to i dalje ne znači da postoji film. Kako će sve napredovati, saznat ćemo s vremenom, no svakako stvari značajno bolje izgledaju no što su izgledale prošle godine.

Tema: FILM