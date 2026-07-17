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ZVIJEZDA 'TEORIJE VELIKOG PRASKA'

Jim Parsons: Na vrhuncu slave sam se osjećao jadno i nesretno

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 5 min
Jim Parsons: Na vrhuncu slave sam se osjećao jadno i nesretno
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Foto: Monty Brinton
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Genijalac 'Sheldon Cooper' teško se nosio sa slavom, priznao je. Osjećao se preopterećeno, tjeskobno i nesretno

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Jim Parsons ostvario je karijeru o kakvoj sanjaju milijuni, no zvijezda serije "Teorija velikog praska" otkrila je kako je ogroman uspjeh došao uz visoku osobnu cijenu. Na vrhuncu slave, dok ga je cijeli svijet poznavao kao simpatičnog genijalca Sheldona Coopera, Parsons nije slavio. Umjesto toga, osjećao se preopterećeno, tjeskobno i nesretno.

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Foto: Profimedia

Emmyjem nagrađivani glumac tek je nedavno progovorio o unutarnjim borbama koje je vodio tijekom dvanaest godina snimanja jedne od najpopularnijih serija u povijesti. U intervjuu za podcast "All Out with Jon Dean" otkrio je da su ga opsesivne navike ostavile pod stalnim stresom.

​- Osvrćem se sada i shvaćam da sam na mnogo načina, u nekim od najboljih trenutaka svog života, bio jadan - rekao je Parsons.

​- Nisam bio sretan. Bio sam pod stresom. Osjećao sam da moram žonglirati s previše tanjura u zraku i da su uspjeh i sve dobre stvari u životu dolazile samo zbog tog pretjeranog rada, discipline i svega ostalog. Možda je to donekle i bilo istina. Ne znam - nastavio je.

Screenshot
Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

Iako priznaje da je njegova intenzivna disciplina možda pridonijela uspjehu, Parsons tvrdi da stalni pritisak koji si je nametao nije bio vrijedan emocionalnog danka. Svoju takozvanu radnu etiku danas vidi kao nešto drugo.

​- Ako to želite tako nazvati. Djelomično se to pretočilo u radnu etiku, ali zapravo je to bilo samo opsesivno ponašanje - pojasnio je.

Glumac je dodao kako ga je perfekcionizam, koji mu je pomogao u karijeri, istovremeno zarobio u ciklusu opsesivnog ponašanja za koje sada shvaća da nije bilo nužno.

​- Da, bio sam discipliniran. Da, imao sam dobru radnu etiku, ali velik dio toga bio je OKP naravi. U glavi sam imao popis stvari koje sam morao obaviti kako bih se osjećao ugodno i znao da mogu dobro raditi svoj posao, što mislim da nije bilo istina - zaključio je.

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Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Parsonsova opsesivna rutina dovela je do toga da je propustio "gomilu života" koja se jednostavno nije uklapala u strogu strukturu koju si je stvorio. Njegova odluka o napuštanju serije nakon 12. sezone u konačnici je dovela do njezinog završetka. Iako je tada kao razloge navodio osjećaj da je "vrijeme" i da su "sažvakali sve meso s te kosti", sada je jasno da su osobni razlozi i mentalno zdravlje igrali ključnu ulogu. Priznao je da su ga na preispitivanje života potaknuli i neki osobni događaji, poput smrti njegovog psa i loma noge.

​- Iskreno, ne znam. Ne mogu se vratiti. Ne znam bih li bio tu gdje jesam - pa, ne bih bio tu gdje sam sada da nisam imao to razdoblje života. A donekle samomučeća priroda svega toga bila je dio procesa. Zato ne znam što bih rekao ljudima. Ne znam koliko je toga zapravo nužno - dodao je.

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Foto: Profimedia

Uspjeh "Teorije velikog praska" bio je monumentalan, a s njim su rasli i honorari glavnih glumaca. U prvim sezonama, glavni trojac, uključujući Parsonsa, zarađivao je oko 60.000 dolara po epizodi. Do osme sezone, ta je brojka narasla na vrtoglavih milijun dolara po epizodi za svakog od glavnih glumaca. U posljednje dvije sezone, pet glavnih zvijezda, uključujući Parsonsa, pristalo je na smanjenje plaće na 900.000 dolara po epizodi kako bi se povećali honorari njihovim kolegicama Mayim Bialik i Melissi Rauch. Unatoč ogromnoj zaradi, Parsons je izjavio da ne bi ponovio to iskustvo.

​- Ne bih to ponovio ni za kakav novac... jednostavno zato što je ponekad bilo stresno i jadno. Sam sam sebe učinio jadnim - rekao je.

 *uz korištenje AI-ja
 
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