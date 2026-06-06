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UZELA SAMO JEDNU DOZU

Zvijezda 'Teorije velikog praska' o mučnim nuspojavama lijeka za mršavljenje: 'Bilo je užasno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zvijezda 'Teorije velikog praska' o mučnim nuspojavama lijeka za mršavljenje: 'Bilo je užasno'
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Foto: YouTube

Mayim Bialik iskreno je progovorila o svom mučnom iskustvu s lijekovima za mršavljenje. Otkrila je da je nakon samo jedne doze imala vrlo neugodne nuspojave zbog kojih četiri dana nije mogla izaći iz kuće

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Glumica Mayim Bialik (50), najpoznatija po ulozi Amy Farrah Fowler u popularnoj seriji 'Teorija velikog praska', odlučila je javno progovoriti o svom zastrašujućem iskustvu s lijekovima iz skupine GLP-1, koji su postali globalni fenomen u borbi protiv viška kilograma. No, za nju je uzimanje ovog lijeka bilo sve samo ne uspješno, pretvorivši se u "noćnu moru" s teškim nuspojavama.

Glumica, koja se proslavila još kao četrnaestogodišnjakinja u NBC-jevoj seriji 'Blossom', godinama se borila s problemima vezanim uz tjelesnu težinu i sliku o vlastitom tijelu. Otkrila je kako je odrasla "blaženo nesvjesna" svoje težine sve do tinejdžerskih godina, kada je počela uzimati lijekove za "upravljanje raspoloženjem" koji su uzrokovali debljanje. Glumica je i prije otvoreno govorila o svojoj kompliciranoj povijesti s poremećajima u prehrani, priznajući da je bila "kompulzivni prejedač" te da se borila s anoreksijom i ograničavanjem unosa hrane. U svom eseju za The Free Press, priznala je s kakvim se pritiskom nosila.

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Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- Do svojih četrdesetih, još uvijek aktivno radeći kao glumica, stekla sam dubok osjećaj srama oko svog tijela - otkrila je. 

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Iako je otkrila da je dobila oko devet kilograma nakon što je prošla kroz ranu menopauzu, tvrdi da to nije bio razlog zašto se odlučila za lijekove iz skupine GLP-1, poput Ozempica ili Wegovyja. Pravi razlog ležao je u njezinoj dugogodišnjoj borbi s kroničnim bolestima.

- Počela sam uzimati lijek za mršavljenje jer mi je liječnik rekao da bi mi mogao pomoći ublažiti simptome s kojima se borim praktički cijeli svoj odrasli život - napisala je, otkrivajući da joj je u ranim dvadesetima dijagnosticirana autoimuna Gravesova bolest.

Foto: Insagram/screenshot

Kasnije su joj dijagnosticirani i Sjögrenov sindrom, disautonomija, bolest vezivnog tkiva i sindrom aktivacije mastocita. Sve te dijagnoze ostavile su je s mnoštvom teških simptoma, uključujući osipe po cijelom tijelu, teške histaminske reakcije i iscrpljujuću depresiju. Nakon što su joj čak tri različita liječnika predložila GLP-1 kao potencijalno rješenje za upravljanje simptomima zbog njegovih protuupalnih svojstava, Bialik je odlučila pokušati.

Mučne nuspojave 

Međutim, njezino iskustvo s lijekom brzo se pretvorilo u agoniju. Nada da će joj lijek pomoći ublažiti kronične upale rasplinula se nakon samo jedne doze, a nuspojave su bile daleko gore od svega što je mogla zamisliti. U svom tekstu detaljno je opisala mučne simptome koji su je zadesili.

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Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Uzela sam jednu injekciju najniže doze sintetičkog GLP-1, a reći da sam imala nuspojavu bilo bi podcjenjivanje. Eksplozivni, nekontrolirani proljev. Podrigivanje od sumpora toliko nasilno da sam se bojala otvoriti usta u javnosti. Napadaji kihanja svaki put kad bih pokušala jesti ili piti, što očito ima i ime: snatiation - otkrila je. 

Osim toga, navela je i grčeve, nadutost i bolove u cijelom tijelu kao da ima gripu. Stanje je bilo toliko ozbiljno da nije mogla zadržati ni najmanje gutljaje vode, a da ne bi morala trčati u kupaonicu. Zbog teške dehidracije morala je primiti i infuziju.

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U videu na Instagramu dodatno je pojasnila koliko je situacija bila teška, rekavši da gotovo četiri dana nije mogla napustiti svoj dom zbog iscrpljujućih nuspojava.

*uz korištenje AI-ja
 

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