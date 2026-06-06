Zvijezda 'Teorije velikog praska' o mučnim nuspojavama lijeka za mršavljenje: 'Bilo je užasno'

Glumica Mayim Bialik (50), najpoznatija po ulozi Amy Farrah Fowler u popularnoj seriji 'Teorija velikog praska', odlučila je javno progovoriti o svom zastrašujućem iskustvu s lijekovima iz skupine GLP-1, koji su postali globalni fenomen u borbi protiv viška kilograma. No, za nju je uzimanje ovog lijeka bilo sve samo ne uspješno, pretvorivši se u "noćnu moru" s teškim nuspojavama.

Glumica, koja se proslavila još kao četrnaestogodišnjakinja u NBC-jevoj seriji 'Blossom', godinama se borila s problemima vezanim uz tjelesnu težinu i sliku o vlastitom tijelu. Otkrila je kako je odrasla "blaženo nesvjesna" svoje težine sve do tinejdžerskih godina, kada je počela uzimati lijekove za "upravljanje raspoloženjem" koji su uzrokovali debljanje. Glumica je i prije otvoreno govorila o svojoj kompliciranoj povijesti s poremećajima u prehrani, priznajući da je bila "kompulzivni prejedač" te da se borila s anoreksijom i ograničavanjem unosa hrane. U svom eseju za The Free Press, priznala je s kakvim se pritiskom nosila.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- Do svojih četrdesetih, još uvijek aktivno radeći kao glumica, stekla sam dubok osjećaj srama oko svog tijela - otkrila je.

Iako je otkrila da je dobila oko devet kilograma nakon što je prošla kroz ranu menopauzu, tvrdi da to nije bio razlog zašto se odlučila za lijekove iz skupine GLP-1, poput Ozempica ili Wegovyja. Pravi razlog ležao je u njezinoj dugogodišnjoj borbi s kroničnim bolestima.

- Počela sam uzimati lijek za mršavljenje jer mi je liječnik rekao da bi mi mogao pomoći ublažiti simptome s kojima se borim praktički cijeli svoj odrasli život - napisala je, otkrivajući da joj je u ranim dvadesetima dijagnosticirana autoimuna Gravesova bolest.

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Kasnije su joj dijagnosticirani i Sjögrenov sindrom, disautonomija, bolest vezivnog tkiva i sindrom aktivacije mastocita. Sve te dijagnoze ostavile su je s mnoštvom teških simptoma, uključujući osipe po cijelom tijelu, teške histaminske reakcije i iscrpljujuću depresiju. Nakon što su joj čak tri različita liječnika predložila GLP-1 kao potencijalno rješenje za upravljanje simptomima zbog njegovih protuupalnih svojstava, Bialik je odlučila pokušati.

Mučne nuspojave

Međutim, njezino iskustvo s lijekom brzo se pretvorilo u agoniju. Nada da će joj lijek pomoći ublažiti kronične upale rasplinula se nakon samo jedne doze, a nuspojave su bile daleko gore od svega što je mogla zamisliti. U svom tekstu detaljno je opisala mučne simptome koji su je zadesili.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Uzela sam jednu injekciju najniže doze sintetičkog GLP-1, a reći da sam imala nuspojavu bilo bi podcjenjivanje. Eksplozivni, nekontrolirani proljev. Podrigivanje od sumpora toliko nasilno da sam se bojala otvoriti usta u javnosti. Napadaji kihanja svaki put kad bih pokušala jesti ili piti, što očito ima i ime: snatiation - otkrila je.

Osim toga, navela je i grčeve, nadutost i bolove u cijelom tijelu kao da ima gripu. Stanje je bilo toliko ozbiljno da nije mogla zadržati ni najmanje gutljaje vode, a da ne bi morala trčati u kupaonicu. Zbog teške dehidracije morala je primiti i infuziju.

U videu na Instagramu dodatno je pojasnila koliko je situacija bila teška, rekavši da gotovo četiri dana nije mogla napustiti svoj dom zbog iscrpljujućih nuspojava.

*uz korištenje AI-ja

