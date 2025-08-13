Obavijesti

'ONO ŠTO SE DOGAĐA JE UŽASNO'

Jimmy Kimmel spreman za bijeg iz SAD-a zbog Donalda Trumpa: 'Već imam talijansku putovnicu'

Piše Lucija Raguž,
Foto: Instagram/Jonathan Ernst

Voditelj televizijskih emisija, Jimmy Kimmel, nedavno je otkrio kako je dobio talijansko državljanstvo u slučaju da će morati napustiti zemlju...

U najgorem slučaju, Jimmy Kimmel definitivno ima opcija, piše Entertainment Weekly. Voditelj večernjih emisija, koji je bio glasni kritičar predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegovog prvog i drugog mandata, nedavno je podijelio da ako ikada bude trebao napustiti zemlju, već ima plan za odlazak.

Dok se prošli tjedan pridružio svojoj bivšoj djevojci, Sarah Silverman, u njezinom podcastu, komičar je raspravljao o drastičnoj reakciji koju su neki imali na Trumpov povratak u Bijelu kuću.

- Mnogi ljudi koje poznajem razmišljaju o tome gdje će dobiti državljanstvo - primijetila je Silverman.

- Dobio sam talijansko državljanstvo - odgovorio je Kimmel. 

Govoreći o Trumpovom predsjedništvu, nastavio je: 'Ono što se događa je... koliko god loše mislili da će biti, puno gore. Jednostavno je nevjerojatno. Osjećam da je vjerojatno čak i gore nego što bi Trump želio'

Prema talijanskim novinama Ansa, Kimmel je ranije ove godine dobio talijansko državljanstvo nakon što je dokazao svoje podrijetlo (njegovi predci s majčine strane emigrirali su u New York iz Napulja nakon što je potres 1883. godine razorio njihov rodni grad Ischiu).

Ako bi to državljanstvo doista iskoristio preseljenjem u Italiju, Kimmel bi se pridružio rastućem popisu slavnih osoba koje su odlučile ne živjeti u SAD-u sada kada se Trump vratio na vlast.

Foto: HRT/Screenshot

Rosie O'Donnell, televizijska voditeljica koja je poznata po napetom odnosu s predsjednikom, ranije ove godine otkrila je da je otišla iz zemlje u Irsku prije Trumpove inauguracije.

- Nakon što sam pročitala Projekt 2025, znala sam da ako Trump dođe na vlast, vrijeme je da ja i moje nebinarno dijete napustimo zemlju - rekla je za CNN u travnju pa dodala: 'Loše je kao što su obećali, pa čak i malo gore, potresno je i vrlo tužno za gledati'.

Trump je od tada prijetio da će O'Donnelli oduzeti državljanstvo, iako prema analizi Harvarda, Trump nema ustavne ovlasti za to.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Osim O'Donnell, bivša voditeljica Ellen DeGeneres i njezina supruga Portia de Rossi preselile su se u britansku ruralnu prirodu.

- Stigle smo ovdje dan prije izbora i probudili se uz mnoštvo poruka od naših prijatelja s tužnim porukama - otkrila je DeGeneres u srpnju pa dodala: 'I rekle smo: 'Ostajemo ovdje''.

Foto: Instagram

Poput O'Donnell, Kimmelova sklonost propitivanju i napadanju predsjednika nije prošla nezapaženo. Nakon vijesti da će CBS ukinuti emisiju 'The Late Show sa Stephenom Colbertom', Trump se pohvalio da će Kimmel biti sljedeći na listi za otpuštanje.

- Apsolutno mi se sviđa što je Colbert dobio otkaz. Njegov talent je bio čak i manji od njegove gledanosti. Čujem da je Jimmy Kimmel sljedeći. Ima još manje talenta od Colberta! Greg Gutfeld je bolji od svih njih zajedno, uključujući i idiota s NBC-a koji je uništio nekoć sjajnu emisiju Tonight Show - napisao je Trump na platformi TruthSocial

