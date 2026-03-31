Jo Nesbø o seriji Detective Hole: 'Santelmann skoro nije dobio glavnu ulogu, bio je prezgodan'

Prošlog tjedna je na Netflix stigla serija koju su dugo iščekivali obožavatelji krimića, i to posebice knjiga norveškog pisca Joa Nesbøa. Radi se o seriji 'Detective Hole', koja prati omiljenog Harryja Holea i jeziv slučaj koji rješava. Jo Nesbø jedan je od najpoznatijih spisatelja današnjice, a upravo za ovu seriju je i 'showrunner', odnosno ovoga puta je uprizorenje njegovog djela upravo u njegovim rukama. Na seriji je radio tri godine.

- Nisam znao u što se upuštam i u norveškoj produkciji nema baš tradicije 'showrunnera', pa smo se na ovo morali priviknuti i ja, ali i redatelji - ispričao je za Deadline. Dodao je kako je za ranije adaptacije njegovih romana kao što su 'Headhunters' i 'The Snowman' prepustio sve u ruke redatelja, no to nije slučaj za ovu seriju.

Inspirirana romanom “The Devil’s Star”, serija prati legendarnog, ali duboko problematičnog detektiva Harryja Holea dok lovi brutalnoga serijskog ubojicu i istovremeno pokušava razotkriti korumpiranoga kolegu Toma Waalera. Glavnu ulogu u seriji, onu Harryja Holea, ima Tobias Santelmann.

- Harry Hole nije samo još jedan detektiv. On je lik s kojim čitatelji diljem svijeta 'žive' već 30 godina, i zahvalan sam na prilici da ga utjelovim. Prišao sam ovoj ulozi s velikim poštovanjem prema Nesbøu, kao i publici koja ga prati toliko dugo - izjavio je Santelmann za Netflix ranije.

No, dobiti ulogu legendarnog detektiva nije bilo baš jednostavno.

- Kada smo doveli Tobiasa na testiranje, mislili smo da je previše drag i previše zgodan. On je topao čovjek, nismo htjeli da Harry bude takav - objasnio je pisac te dodao kako su isprva Santelmanna otpisali za tu ulogu i nastavili tražiti dalje. No nešto im nije dalo mira - i dalje su razmišljali o njemu pa su ga pozvali ponovno na audiciju.

- Taj put je bio totalno drugačiji. Kao da je shvatio tko je Harry zapravo i bio je briljantan - objasnio je Nesbø.