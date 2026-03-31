Obavijesti

Show

Komentari 0
STIGLA NA NETFLIX

Jo Nesbø o seriji Detective Hole: 'Santelmann skoro nije dobio glavnu ulogu, bio je prezgodan'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Jo Nesbø o seriji Detective Hole: 'Santelmann skoro nije dobio glavnu ulogu, bio je prezgodan'
3
Foto: Profimedia

Slavni norveški pisac Jo Nesbø radio je na seriji tri godine, a jedva su je dočekali obožavatelji njegovih knjiga. Inspirirana je romanom Đavolja zvijezda

Prošlog tjedna je na Netflix stigla serija koju su dugo iščekivali obožavatelji krimića, i to posebice knjiga norveškog pisca Joa Nesbøa. Radi se o seriji 'Detective Hole', koja prati omiljenog Harryja Holea i jeziv slučaj koji rješava. Jo Nesbø jedan je od najpoznatijih spisatelja današnjice, a upravo za ovu seriju je i 'showrunner', odnosno ovoga puta je uprizorenje njegovog djela upravo u njegovim rukama. Na seriji je radio tri godine. 

EVO I KADA Serija o Harryju Holeu stiže na Netflix! 'To je kompleksan lik'
Serija o Harryju Holeu stiže na Netflix! 'To je kompleksan lik'

- Nisam znao u što se upuštam i u norveškoj produkciji nema baš tradicije 'showrunnera', pa smo se na ovo morali priviknuti i ja, ali i redatelji - ispričao je za Deadline. Dodao je kako je za ranije adaptacije njegovih romana kao što su 'Headhunters' i 'The Snowman' prepustio sve u ruke redatelja, no to nije slučaj za ovu seriju. 

Inspirirana romanom “The Devil’s Star”, serija prati legendarnog, ali duboko problematičnog detektiva Harryja Holea dok lovi brutalnoga serijskog ubojicu i istovremeno pokušava razotkriti korumpiranoga kolegu Toma Waalera. Glavnu ulogu u seriji, onu Harryja Holea, ima Tobias Santelmann

Foto: Profimedia

- Harry Hole nije samo još jedan detektiv. On je lik s kojim čitatelji diljem svijeta 'žive' već 30 godina, i zahvalan sam na prilici da ga utjelovim. Prišao sam ovoj ulozi s velikim poštovanjem prema Nesbøu, kao i publici koja ga prati toliko dugo - izjavio  je Santelmann za Netflix ranije. 

No, dobiti ulogu legendarnog detektiva nije bilo baš jednostavno. 

RELEASE DATE: March 26, 2026 TITLE: Jo Nesbo's Detective Hole STUDIO: Netflix CREATOR: Jo Nesbo PLOT: A brilliant but troubled detective, Harry Hole, hunts a serial killer while battling a corrupt adversary, Tom Waaler, as they navigate ethical gray areas
Foto: Profimedia

- Kada smo doveli Tobiasa na testiranje, mislili smo da je previše drag i previše zgodan. On je topao čovjek, nismo htjeli da Harry bude takav - objasnio je pisac te dodao kako su isprva Santelmanna otpisali za tu ulogu i nastavili tražiti dalje. No nešto im nije dalo mira - i dalje su razmišljali o njemu pa su ga pozvali ponovno na audiciju. 

POGLEDAJTE TRAILER: 

- Taj put je bio totalno drugačiji. Kao da je shvatio tko je Harry zapravo i bio je briljantan - objasnio je Nesbø. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Večeras je stota epizoda Divljih pčela! Evo što će se događati...
MNOGIMA OMILJENA SERIJA

Večeras je stota epizoda Divljih pčela! Evo što će se događati...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je okrugla, stota epizoda serije koja posljednjih mjeseci ne prestaje oduševljavati domaću publiku!
Suprugu s kojom ima četvero djece ostavio je radi mlađe kolegice, spojila ih slavna serija
SLAVI 55. ROĐENDAN

Suprugu s kojom ima četvero djece ostavio je radi mlađe kolegice, spojila ih slavna serija

Ewan McGregor proslavio se zahvaljujući "Trainspottingu" i "Ratovima zvijezda", a danas je jedan od najpoželjnijih glumaca svoje generacije. Javnost je intrigirao i svojim osobnim životom. Danas slavi 55. rođendan.
FOTO Tange, 'gole' kombinacije, obline i mišići u prvom planu: Ovako je Lopez (56) nastupala
ZA NJU KAO DA JE VRIJEME STALO

FOTO Tange, 'gole' kombinacije, obline i mišići u prvom planu: Ovako je Lopez (56) nastupala

Jennifer Lopez održala je ovih dana posljednji svoj koncert u Las Vegasu pa se prisjetila brojnih kostima u kojima je nastupila. Prije nekoliko dana je viralan postao i njezin govor u kojem se 'obračunala' s 'hejterima'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026