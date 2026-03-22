Serija o Harryju Holeu stiže na Netflix! 'To je kompleksan lik'

Svi čitatelji serijala imaju svoju viziju kako moj Harry Hole izgleda, našalio se slavni pisac Jo Nesbø. A sudeći prema komentarima ispod trailera nove Netflixove serije “Jo Nesbo’s Detective Hole”, fanovi su zadovoljni. Tobias Santelmann u glavnoj ulozi detektiva Holea obećava mračnu i napetu atmosferu.

Inspirirana romanom “The Devil’s Star”, serija prati legendarnog, ali duboko problematičnog detektiva Harryja Holea dok lovi brutalnoga serijskog ubojicu i istovremeno pokušava razotkriti korumpiranoga kolegu Toma Waalera, a na Netflix stiže 26. ožujka.

- Ući u cipele Harryja Holea velika je čast i uzbudljiv izazov. Svijet Joa Nesbøa je bogat, a Harry je izuzetno kompleksan lik. Briljantan je istražitelj, ali i čovjek koji stalno vodi borbu sam sa sobom - rekao je Santelmann za Netflix. Upravo ta kombinacija genijalnosti i kaosa čini Holea jednim od najzanimljivijih detektiva modernoga krimi žanra.

Situaciju dodatno komplicira lik Toma Waalera, karizmatičnog policajca kojega glumi Joel Kinnaman. On je kolega, saveznik, ali možda i nešto mnogo opasnije. Granica između dobra i zla počinje se opasno brisati, a svaki novi trag otvara još mračnije tajne.

- Bilo je zaista sjajno raditi s Tobiasom Santelmannom i stvoriti lik koji je svjež te istovremeno ostaje vjeran karakteru i svijetu iz mojih romana. Gledati kako Tobias oživljava Harryja bilo je zaista uzbudljivo i označava novo poglavlje za taj lik - istaknuo je Nesbø za Netflix te dodao: “Ali ništa bez glazbe Nicka Cavea i Warrena Ellisa. Njihova glazba savršen je pratitelj Harryjevu mračnom putovanju kroz Oslo”.