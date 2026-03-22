Serija o Harryju Holeu stiže na Netflix! 'To je kompleksan lik'

Piše Jasmina Bauman,
Serija o Harryju Holeu stiže na Netflix! 'To je kompleksan lik'
Fanovi su zadovoljni Tobiasom Santelmannom u glavnoj ulozi kompleksnog detektiva, kao i Jo Nesbø, a sve je "začinjeno" glazbom Nicka Cavea i Warrena Ellisa

Svi čitatelji serijala imaju svoju viziju kako moj Harry Hole izgleda, našalio se slavni pisac Jo Nesbø. A sudeći prema komentarima ispod trailera nove Netflixove serije “Jo Nesbo’s Detective Hole”, fanovi su zadovoljni. Tobias Santelmann u glavnoj ulozi detektiva Holea obećava mračnu i napetu atmosferu.

Inspirirana romanom “The Devil’s Star”, serija prati legendarnog, ali duboko problematičnog detektiva Harryja Holea dok lovi brutalnoga serijskog ubojicu i istovremeno pokušava razotkriti korumpiranoga kolegu Toma Waalera, a na Netflix stiže 26. ožujka.

- Ući u cipele Harryja Holea velika je čast i uzbudljiv izazov. Svijet Joa Nesbøa je bogat, a Harry je izuzetno kompleksan lik. Briljantan je istražitelj, ali i čovjek koji stalno vodi borbu sam sa sobom - rekao je Santelmann za Netflix. Upravo ta kombinacija genijalnosti i kaosa čini Holea jednim od najzanimljivijih detektiva modernoga krimi žanra.

KOMPLETIRAJU POSTAVU Nova pojačanja za Assassin's Creed seriju: Netflix otkrio velika glumačka imena
Nova pojačanja za Assassin's Creed seriju: Netflix otkrio velika glumačka imena

Situaciju dodatno komplicira lik Toma Waalera, karizmatičnog policajca kojega glumi Joel Kinnaman. On je kolega, saveznik, ali možda i nešto mnogo opasnije. Granica između dobra i zla počinje se opasno brisati, a svaki novi trag otvara još mračnije tajne.

- Bilo je zaista sjajno raditi s Tobiasom Santelmannom i stvoriti lik koji je svjež te istovremeno ostaje vjeran karakteru i svijetu iz mojih romana. Gledati kako Tobias oživljava Harryja bilo je zaista uzbudljivo i označava novo poglavlje za taj lik - istaknuo je Nesbø za Netflix te dodao: “Ali ništa bez glazbe Nicka Cavea i Warrena Ellisa. Njihova glazba savršen je pratitelj Harryjevu mračnom putovanju kroz Oslo”.

Komentari 0
FOTO Prvi dan proljeća izmamio je poznata lica na špicu: Evo tko je prošetao centrom Zagreba
POGLEDAJTE

FOTO Prvi dan proljeća izmamio je poznata lica na špicu: Evo tko je prošetao centrom Zagreba

Političari, liječnici, pjevači... Svi oni su subotnje jutro iskoristili za šetnju po centru našeg glavnog grada. Budući da se danas obilježava Dan narcisa koji upozorava na važnost prevencije raka dojke, mnogi su se uključili u humanitarnu akciju i kupnjom cvijeća sudjelovali u ovoj inicijativi.
FOTO Šime joj nije dovoljan? Maja Šuput u društvu s čak tri 'Gospodina Savršena'
SAMO SAVRŠENSTVO

FOTO Šime joj nije dovoljan? Maja Šuput u društvu s čak tri 'Gospodina Savršena'

U petak navečer Maja je sa bivšim 'Gospodinom Savršenim' Šimom Elezom bila na dodjeli nagrada Večernjakova ruža, a tamo su sreli i aktualne 'Savršene'
FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine
DANAS SLAVI 56. ROĐENDAN

FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine

Pjevačica Vlatka Pokos danas slavi 56. rođendan. Iako već nekoliko godina ne živi u Hrvatskoj, pohvalila se kako je nedavno završila tečaj za turističkog vodiča te će se specijalizirati za određene regije, a posebice za Dalmaciju. Osim što se bacila u turizam, nastavila je i s glazbenom karijerom.

