Obavijesti

Show

Komentari 0
NE MIRUJE

Joan Collins slavi 93. rođendan! Udavala se 5 puta, sad radi na projektu kojeg je dugo čekala

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Joan Collins slavi 93. rođendan! Udavala se 5 puta, sad radi na projektu kojeg je dugo čekala
7
Foto: Marko Djurica

Život Joan Collins obilježen je usponima, padovima i s pet turbulentnih brakova, materijal je za roman. Glumica danas slavi 93. rođendan.

Admiral

Dame Joan Collins, engleska glumica koja danas slavi 93. rođendan, i dalje prkosi vremenu. S karijerom dugom više od sedam desetljeća, od poslijeratne starlete do zle dive iz "Dinastije", Collins ostaje oličenje holivudskog glamura i nepopustljive snage. Njezin život, obilježen usponima, padovima i s pet turbulentnih brakova, materijal je za roman, a ona ga i danas piše s nesmanjenom energijom, gurajući projekt na kojem je radila 30 godina.

NA CRVENOM TEPIHU U CANNESU Joan Collins (92) u štiklama i bijeloj haljini je zasjenila sve!
Joan Collins (92) u štiklama i bijeloj haljini je zasjenila sve!

Od Hollywooda do ikone osamdesetih

Karijeru je započela na Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA), a sa 17 godina potpisuje ugovor s filmskom tvrtkom Rank Organisation. Talent ju je brzo odveo u Hollywood, gdje glumi u filmovima poput "Djevojka u crvenom baršunastom zamahu". Nakon niza uloga u hororima i filmovima prema romanima njezine sestre Jackie, "The Stud" i "The Bitch", preokret se dogodio 1981. kada joj je ponuđena uloga Alexis Carrington Colby u drugoj sezoni tada posrnule sapunice "Dinastija".

Ulazak njezinog lika, osvetoljubive i glamurozne bivše supruge tajkuna Blakea Carringtona, katapultirao je seriju na vrh gledanosti. Za ulogu Alexis, Collins je osvojila Zlatni globus 1983. i postala je prava globalna ikona.

Život kao na filmu: Pet turbulentnih brakova

Njezin privatni život bio je jednako dramatičan. Prvi brak s irskim glumcem Maxwellom Reedom (1952.-1956.) bio je traumatičan; kasnije je otkrila da ju je drogirao i napastovao na prvom spoju. Drugi suprug, glumac i pjevač Anthony Newley (1963.-1971.), bio je ljubav njezina života s kojim je dobila dvoje djece, ali njegova serijska nevjera dovela je do razvoda.

​- Bio je divan, dok nije otišao snimiti film o svom životu u kojem je spavao sa 72 žene - izjavila je.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Treći brak, s američkim biznismenom Ronom Kassom (1972.-1983.), s kojim ima kćer Katyanu, započeo je sretno, no uništili su ga Kassovi problemi s drogom i financijama. Četvrti suprug, švedski pjevač Peter Holm (1985.-1987.), bio je, prema njezinim riječima, "kalkulirajući sociopat" i "karta za obrok". Sreću je napokon pronašla s petim suprugom, kazališnim menadžerom Percyjem Gibsonom, za kojeg se udala 2002. Unatoč razlici u godinama od preko 30 godina, njihov brak je i danas čvrst.

​- Percy je najčasniji čovjek kojeg sam upoznala. On je moja srodna duša - rekla je.

Opsesija vojvotkinjom od Windsora

Čak i u devedesetima, Collins ne miruje. Njezin najnoviji projekt, film "Moja vojotkinja", kruna je njezine tridesetogodišnje borbe da na platno prenese priču o Wallis Simpson, vojvotkinji od Windsora. U ekskluzivnom intervjuu, otkrila je fascinaciju tragičnom sudbinom Amerikanke zbog koje je kralj Edward VIII. abdicirao. Njezina opsesija počela je ranih devedesetih, kada je posjetila bivšu vilu Windsorovih u Parizu, gdje joj je njihov bivši batler ispričao potresne priče o zlostavljanju koje je vojvotkinja trpjela od svoje odvjetnice. Film se fokusira na te posljednje, mučne godine. Za ovu ulogu, Collins se potpuno transformirala i odrekla kontrole nad svojim izgledom.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

​- Prvi put u životu nisam se sama šminkala ni frizirala. Samo sam legla i oni su radili. Nije me bilo briga kako izgledam - priznaje.

Film prikazuje kako je vojvotkinja ležala u krevetu, slijepa i gluha, dok su joj imovinu pljačkali.

​- Nitko ne zna da je imala moždani udar. Sav njezin nakit je nestao, slike, sve. To je zlostavljanje starijih osoba najgore vrste - strastveno objašnjava Collins, povezujući priču s današnjim problemima.

"Glumica koja radi svoj posao"

Unatoč glamuroznoj vanjštini, Collins sebe nikada nije smatrala filmskom zvijezdom.

​- Ja sam glumica koja radi svoj posao - često ističe.

Recording of "Wir lieben Fernsehen"
Recording of "Wir lieben Fernsehen" | Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Prošla je sve, od sjajnih trenutaka do onih "prokleto loših", kako ih sama naziva. Preživjela je tužbe, teške razvode i stravičnu nesreću svoje kćeri. Ipak, ostala je čvrsta i bez straha.

​- Nisam plašljiva osoba. Mislim da sam vrlo snalažljiva i upućena u stvari. Prošla sam sve i svašta, kako se kaže - govori.

SLAVNA GLUMICA Joan Collins (92) pozirala je u kupaćem kostimu: 'Na jugu...'
Joan Collins (92) pozirala je u kupaćem kostimu: 'Na jugu...'

Čak i danas, dok se priprema za crveni tepih u Cannesu, uzima satove plesa kako ne bi bila "gruda koja se kotrlja". Smatra da je tajna njezine dugovječnosti u tome što nikada nije žudjela za slavom, već za radom, ali i u životnoj disciplini.

​- Vjerujem u karmu i da dobijete lice kakvo zaslužujete. Ako pijete, pušite i jedete krivu hranu, nećete izgledati dobro kad prijeđete šezdesetu - sa smiješkom kaže.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hanka Paldum na prijemu kod Grbina: Pogledajte njihov susret
U KOMUNALNOJ PALAČI

Hanka Paldum na prijemu kod Grbina: Pogledajte njihov susret

Gradonačelnik Peđa Grbin izrazio je dobrodošlicu Hanki Paldum te joj čestitao na impresivnoj karijeri koja traje više od pet desetljeća. Ona će u kolovozu u Malom rimskom kazalištu održati koncert
FOTO Pokušajte je gledati u oči! Nives Celzijus pokazala naočale, a grudi su joj ispale iz badića
MA KAKVA DIOPTRIJA

FOTO Pokušajte je gledati u oči! Nives Celzijus pokazala naočale, a grudi su joj ispale iz badića

Nives Celzijus uživala je pored bazena, a pratiteljima je htjela pokazati svoje nove naočale. No rijetki su ih vidjeli jer je pjevačica i spisateljica pozirala u minijaturnom badiću koji je jedva prekrio njene atribute
Možete li vjerovati? Postoje ljudi koji čitaju kalendar Lidije Bačić, evo greške koju su uočili
MA KOME JE DO SLOVA

Možete li vjerovati? Postoje ljudi koji čitaju kalendar Lidije Bačić, evo greške koju su uočili

Pjevačica Lidija Bačić svake godine fanove oduševi svojim novim kalendarom. Tako je bilo i ove, a čini se da neki, osim što gledaju fotke - doista i čitaju sadržaj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026