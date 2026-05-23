Joan Collins slavi 93. rođendan! Udavala se 5 puta, sad radi na projektu kojeg je dugo čekala

Dame Joan Collins, engleska glumica koja danas slavi 93. rođendan, i dalje prkosi vremenu. S karijerom dugom više od sedam desetljeća, od poslijeratne starlete do zle dive iz "Dinastije", Collins ostaje oličenje holivudskog glamura i nepopustljive snage. Njezin život, obilježen usponima, padovima i s pet turbulentnih brakova, materijal je za roman, a ona ga i danas piše s nesmanjenom energijom, gurajući projekt na kojem je radila 30 godina.

Od Hollywooda do ikone osamdesetih

Karijeru je započela na Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA), a sa 17 godina potpisuje ugovor s filmskom tvrtkom Rank Organisation. Talent ju je brzo odveo u Hollywood, gdje glumi u filmovima poput "Djevojka u crvenom baršunastom zamahu". Nakon niza uloga u hororima i filmovima prema romanima njezine sestre Jackie, "The Stud" i "The Bitch", preokret se dogodio 1981. kada joj je ponuđena uloga Alexis Carrington Colby u drugoj sezoni tada posrnule sapunice "Dinastija".

Ulazak njezinog lika, osvetoljubive i glamurozne bivše supruge tajkuna Blakea Carringtona, katapultirao je seriju na vrh gledanosti. Za ulogu Alexis, Collins je osvojila Zlatni globus 1983. i postala je prava globalna ikona.

Život kao na filmu: Pet turbulentnih brakova

Njezin privatni život bio je jednako dramatičan. Prvi brak s irskim glumcem Maxwellom Reedom (1952.-1956.) bio je traumatičan; kasnije je otkrila da ju je drogirao i napastovao na prvom spoju. Drugi suprug, glumac i pjevač Anthony Newley (1963.-1971.), bio je ljubav njezina života s kojim je dobila dvoje djece, ali njegova serijska nevjera dovela je do razvoda.

​- Bio je divan, dok nije otišao snimiti film o svom životu u kojem je spavao sa 72 žene - izjavila je.

Treći brak, s američkim biznismenom Ronom Kassom (1972.-1983.), s kojim ima kćer Katyanu, započeo je sretno, no uništili su ga Kassovi problemi s drogom i financijama. Četvrti suprug, švedski pjevač Peter Holm (1985.-1987.), bio je, prema njezinim riječima, "kalkulirajući sociopat" i "karta za obrok". Sreću je napokon pronašla s petim suprugom, kazališnim menadžerom Percyjem Gibsonom, za kojeg se udala 2002. Unatoč razlici u godinama od preko 30 godina, njihov brak je i danas čvrst.

​- Percy je najčasniji čovjek kojeg sam upoznala. On je moja srodna duša - rekla je.

Opsesija vojvotkinjom od Windsora

Čak i u devedesetima, Collins ne miruje. Njezin najnoviji projekt, film "Moja vojotkinja", kruna je njezine tridesetogodišnje borbe da na platno prenese priču o Wallis Simpson, vojvotkinji od Windsora. U ekskluzivnom intervjuu, otkrila je fascinaciju tragičnom sudbinom Amerikanke zbog koje je kralj Edward VIII. abdicirao. Njezina opsesija počela je ranih devedesetih, kada je posjetila bivšu vilu Windsorovih u Parizu, gdje joj je njihov bivši batler ispričao potresne priče o zlostavljanju koje je vojvotkinja trpjela od svoje odvjetnice. Film se fokusira na te posljednje, mučne godine. Za ovu ulogu, Collins se potpuno transformirala i odrekla kontrole nad svojim izgledom.

​- Prvi put u životu nisam se sama šminkala ni frizirala. Samo sam legla i oni su radili. Nije me bilo briga kako izgledam - priznaje.

Film prikazuje kako je vojvotkinja ležala u krevetu, slijepa i gluha, dok su joj imovinu pljačkali.

​- Nitko ne zna da je imala moždani udar. Sav njezin nakit je nestao, slike, sve. To je zlostavljanje starijih osoba najgore vrste - strastveno objašnjava Collins, povezujući priču s današnjim problemima.

"Glumica koja radi svoj posao"

Unatoč glamuroznoj vanjštini, Collins sebe nikada nije smatrala filmskom zvijezdom.

​- Ja sam glumica koja radi svoj posao - često ističe.

Prošla je sve, od sjajnih trenutaka do onih "prokleto loših", kako ih sama naziva. Preživjela je tužbe, teške razvode i stravičnu nesreću svoje kćeri. Ipak, ostala je čvrsta i bez straha.

​- Nisam plašljiva osoba. Mislim da sam vrlo snalažljiva i upućena u stvari. Prošla sam sve i svašta, kako se kaže - govori.

Čak i danas, dok se priprema za crveni tepih u Cannesu, uzima satove plesa kako ne bi bila "gruda koja se kotrlja". Smatra da je tajna njezine dugovječnosti u tome što nikada nije žudjela za slavom, već za radom, ali i u životnoj disciplini.

​- Vjerujem u karmu i da dobijete lice kakvo zaslužujete. Ako pijete, pušite i jedete krivu hranu, nećete izgledati dobro kad prijeđete šezdesetu - sa smiješkom kaže.

*uz korištenje AI-ja