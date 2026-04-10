Joanna Quinn dobitnica je nagrade za životno djelo Animafesta Zagreb 2026.

Odlukom Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb, dobitnica ovogodišnje Nagrade za životno djelo je britanska autorica animiranih filmova Joanna Quinn.

Joanna Quinn (1962.) otkrila je animaciju tijekom studija grafičkog dizajna na Middlesex University u Londonu. Njezin diplomski film Girls Night Out (1987.), duhovit i subverzivan odgovor na mačizam te slavlje ženske seksualnosti, predstavio je publici lik Beryl i osvojio tri glavne nagrade na festivalu u Annecyju, čime je započela njezina iznimna autorska karijera. Prepoznatljiv i nezaboravan lik Beryl postao je središte još dvaju filmova – Body Beautiful i Dreams & Desires – Family Ties – dok su teme rodne politike, društvenih pritisaka i fascinacije tjelesnošću postale trajna obilježja njezina rada.

Film Britannia (1993.) dodatno je učvrstio njezinu reputaciju snažnom kritikom britanskog imperijalizma, a najnoviji film Affairs of the Art (2022.) donio joj je, zajedno s dugogodišnjim suradnikom Lesom Millsom, nominaciju za nagradu Oscar. Filmovi Joanna Quinn osvojili su brojne međunarodne nagrade, uključujući četiri nagrade BAFTA, tri nagrade Emmy te dvije nominacije za Oscara. Uz autorski rad, Quinn je i predana edukatorica te dobitnica počasnih doktorata triju britanskih sveučilišta, kao i počasna članica Royal College of Art u Londonu.

U obrazloženju nagrade, koje je u duhovitom tonu oblikovano kao obraćanje njezinu alter egu Beryl, ističe se:

''Draga Beryl, tvoj prvi dolazak na Animafest Zagreb bio je 1992., kada si publiku naprosto opčinila – puna zaraznog smijeha, neustrašiva i svoja – a sve si to nastavila potvrđivati kroz godine, od Body Beautiful do Dreams and Desires, pomevši sve pred sobom... a 1994. poslala si nam onako za usput onu maljušnu Joanninu četveronožnu Britaniju koja se tako rado pretvarala u ljutitoga lava i na Animafestu pokupila čak dvije nagrade (Brittania, 1993. - Animafest 1994. 1. nagrada u kategoriji i Nagrada publike). Znam da si baš ti, u godinama kad si se odmarala od svoje uzbudljive filmske karijere, natjerala Joannu a nam pošalje one svoje nezaboravne reklamne zafrkancije s ''Whiskas'' i ''Charmin'' proizvodima (2. nagrada za reklamni film, Animafest 2000.), i šarmantnog, svim mačkoljupcima nezaboravnog Famoznog Freda kojemu je Nagrada publike pobjegla pred nosom (Famous Fred, 1997.- Animafest 1998.). Danas si u Zagrebu već kao doma, pa je red da, uz sve aplauze koje si ovdje pokupila, dio pripadne i Joanni – i kad je zagrlimo na pozornici, znat ćemo da ste obje s nama... jako, jako se radujem ovom lipnju i obećajem ti još jedan žestoki Girls Night Out.''

Foto: PROMO

Nagrada za životno djelo Joanni Quinn bit će uručena na svečanom otvorenju Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2026.

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb održat će se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja 2026.