'Jodie Foster me ispratila u JNA i pisala mi je iz Amerike'

Jodie Foster (55) nominirali su 1977. za Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu 'Taksist'. Te godine snimala je u Parizu 'Stop Calling Me Baby'. Prvi hrvatski paparazzo, Jadran Lazić (65), trebao ju je snimiti.

- Bio sam u Parizu i dobio zadatak da je pronađem. Saznao sam u kojem je hotelu. Tu se dogodila neka kemija, ne znam kako bih to opisao. Svidio sam joj se onako mlad i šarmantan. I tu je tad nešto kliknulo – priča nam Jadran.

Foto: jadran lazić

Nastavili su se družiti u Parizu.

- Bili smo na jednoj večeri nedaleko moje agencije. Jodie, njezina majka, gazda i ja. Pričali smo kako sam bio u Saint Tropezu, govorio sam joj o svojem životu tamo i kako sam se bavio slikarstvom. Nije mogla vjerovati. Uzeo sam ključ od agencije, odveo je tamo i skinuo sliku koju sam naslikao, ‘Ribar i more’, te joj je poklonio – priča Jadran. Morao se vratiti zbog služenja vojnog roka.

Foto: Press Asociation/Pixsell

- Nisam htio, ali otac mi je bio vojno lice i nisam ga htio osramotiti. Jodie nije mogla shvatiti da me neće biti godinu i pol. Prekinula je snimanje filma i došla me ispratiti u vojsku – kaže Jadran. Jodie je tako prije 40 godina zbog njega posjetila Split i Hvar. Imala je tad 16, a on 26 godina.

- To je bila neka simpatija, mladenačko druženje – kaže Jadran. Oduševila se Splitom i Hvarom, u kojima je provela osam dana. Rekla je da joj je Hvar najljepše mjesto na svijetu. S njom je tad bila i njezina majka.

- Bio sam ja i njezinoj majci drag. Jodie je već bila zvijezda pa domaći ljudi nisu mogli vjerovati da je tu. Najviše su joj se svidjele palačinke moje majke. Oduševila ju je i domaća spiza, riba. Gliserom smo obilazili Paklenjake - priča Jadran.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Foster su se svidjeli i bež hlače te košulja koju je Jadran nosio, pa joj je on to džentlmenski poklonio, a ona mu je potom u tom kompletu pozirala. Kasnije su se dopisivali dok je bio u vojsci. Slala mu je pisma iz Amerike.

- Majka je sačuvala cijeli paket njezinih pisama. Zanimljivo je bilo kako su mi provjeravali što mi piše u pismima. Jodie je tako pisala da je čula da Tito i Jovanka nisu u najboljim odnosima, odnosno pitala je zašto se svađaju i je li to zato što mu ne sprema palačinke. U vojsci su me pitali zašto ona spominje Tita. Ja sam rekao da spominje Tita jer mu Jovanka sprema palačinke – smije se Jadran.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Poslije se oženio pa su on i Jodie izgubili kontakt, sve dok se jednom nisu slučajno sreli na Rodeo Driveu.

- Izlazio sam iz lifta i sudario se s njom. Sat vremena smo pričali. Dogovorili smo se ponovno vidjeti, ali svakoga obaveze odvedu na drugu stranu – zaključio je Jadran. Kad je bila dijete, s glumicom se na Hvaru družio i Slavko Štimac.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Išli smo zajedno u kino gledati film ‘Taksist’. No nisu nas pustili u kino jer je Jodie bila mlađa od 16 godina, iako je ona igrala u filmu - rekao je glumac.

Foster ima dvije sestre i brata, Lucindu “Cindy” (64), Constance “Connie” (63) i Luciusa “Buddyja” (61). Tijekom snimanja “Taksista” i “Djevojčice koja živi dolje niz ulicu”, Connie je bila njezina dvojnica, no samo je Jodie ostvarila zapaženu karijeru. Dvostruka Oskarovka ne voli govoriti o privatnom životu. Više od deset godina u vezi je sa Cydney Bernard (64). Kad je ostala trudna, povukla se iz filma “Dvostruka opasnost”, a “Sobu panike” je snimala u prvim mjesecima druge trudnoće. Ima dva sina, Charlesa (20) i Kita (17). O njihovu ocu nikad nije govorila niti se zna njegovo ime. Prijatelji su nagađali da je to stoga što sinove želi poštedjeti trauma koje je ona imala.

Njezin otac, zrakoplovni pukovnik, napustio je njezinu majku nekoliko mjeseci prije nego što se Jodie rodila. Majka je uzdržavala obitelj radeći kao producentica. Jodie je, zahvaljujući mami, kao djevojčica snimila nekoliko reklama. Prvu ulogu dobila je 1970. godine u filmu “Menace on Mountain”, nakon čega je slijedilo nekoliko Disneyjevih produkcija. Afirmirala se tek 1976. godine s filmom “Taksist”, u kojem je bila nominirana za Oscara za najbolju sporednu glumicu.