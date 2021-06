Dr. Jill Biden (70) rođena je 1951. kao Jill Jacobs i odrasla je u talijanskoj - američkoj obitelji u predgrađu Philadelphije. U prvi brak je ušla s 19 godina s bivšim nogometnim igračem Billom Stevensonom, rastali su se nakon četiri godine braka. S diplomom iz engleskog jezika i željom da postane profesorica, godinu dana nakon rastave upoznala je zgodnog političara Joea Bidena (78), udovca s dvoje maloljetne djece.

Joe Biden, sadašnji predsjednik SAD-a, postao je udovac i samohrani otac, kada je izgubio prvu suprugu Neiliu Hunter i kćer Naomi u automobilskoj nesreći.

- Završavala sam fakultet i izlazila sam s dečkima u trapericama i tenisicama. Kada je Joe ušao kroz vrata, vidjela sam da na sebi ima sportski sako i mokasine. Pomislila sam si da nećemo završiti zajedno ni za milijun godina. Bio je devet godina stariji od mene! No otišli smo u kino i stvarno smo kliknuli. Kada me otpratio doma, rukovao se sa mnom i poželio mi laku noć. Otrčala sam gore i u 1 ujutro nazvala majku i rekla joj: "Napokon sam upoznala gospodina!" - ispričala je Jill kako su se upoznali za Vogue.

Par se vjenčao 1977., nakon što ju je on pet puta zaprosio.

- Govorila sam mu 'ne još', 'ne još'... To je bilo zato što sam se do onda već zaljubila u njegove sinove i imala sam osjećaj da ovaj brak ne smije propasti. Dječaci su već jednom izgubili majku i ja si nisam mogla dopustiti da u meni izgube još jednu. Morala sam biti 100 posto sigurna da je to to - objasnila je Jill zašto je toliko puta odbijala Joea.

Poslije četiri godine braka par je dobio kćer Ashley (39) 1981. godine

- Ona mi je vratila moj život natrag. Zbog nje sam počeo misliti da bi moja obitelj ponovno mogla biti cijela - napisao je Joe u svojim memoarima.

Dugogodišnja profesorica engleskog jezika na Northern Virginia Community College, 2007. je doktorirala, a na proslavi upravo joj je Joe predao njezin doktorat.

- Nakon što je Joe postao potpredsjednik, ljudi su se počeli pitati mogu li u isto vrijeme biti Druga dama i predavati. Jedino se Joe to nije pitao. Bio je uz mene i rekao mi je da to mogu, jer je to ono što ja jesam - rekla je Jill.

Par je inače kućni prijatelj s Michelle i Barackom Obama. Obitelj je 2015. doživjela ogromni gubitak kada je Beau Biden umro od raka na mozgu. Zbog sinove bolesti Joe je odlučio da se neće kandidirati, pa je novi predsjednik postao Donald Trump (74).

Pobjedom supruga u predsjedničkoj utrci 2020. godine, Jill je postala Prva dama Sjedinjenih američkih država.