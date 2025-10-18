Joe Manganiello pronašao novu ljubav: Nakon razvoda od Sofije Vergare zaručio novu djevojku

Bivši suprug Sofije Vergare (53), Joe Manganiello (48), zaručio se sa svojom djevojkom Caitlin O'Connor (36) ovoga ljeta. Par je sretnu vijest skrivao sve do jučer, kada ju je glumac podijelio s pratiteljima na svom Instagram profilu.

U svoju je objavu Manganiello stavio zajedničku fotografiju sa zaručnicom i psom Bubblesom, a u opisu je otkrio točan datum prosidbe koja se dogodila 24. lipnja ove godine. Na fotografiji se jasno vidi Caitlinin zlatni prsten s povećim dijamantom, a u pozadini se nazire palmino lišće.

Ovaj je par u vezi već nešto više od dvije godine, a na društvenim mrežama često dijele fotografije sa zajedničkih putovanja. Glumica je prošle godine za E! News otkrila kako su ona i budući suprug oboje iz Pittsburgha, a upoznali su se na jednoj zabavi u Los Angelesu. Također, zbog mnogobrojnih putovanja na koje idu, njihovu je vezu šaljivo nazvala 'svjetskom turnejom' te istaknula kako se jako zabavljaju.

Glumac je prije veze s O'Connor bio u braku s kolegicom Sofijom Vergarom sedam godina. Manganiello je zahtjev za razvod podnio zatražio 2023. godine zbog 'nepomirljivih razlika' između njega i slavne supruge.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Službeno su se rastali početkom 2024. godine. Kasnije je Sofia Vergara za El País otkrila kako je do rastave braka došlo jer je njen bivši suprug bio mlađi od nje i želio dobiti djecu, a ona nije željela biti starija majka. Ova 53- godišnja glumica već je imala jedno odraslo dijete iz braka s Joeom Gonzalezom, sina po imenu Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara.