Sofia Vergara sasvim otvoreno o razvodu i strašnoj obiteljskoj tragediji: 'Ubili su mi brata...'

Joe je bio četiri godine mlađi od mene, a nije imao djecu. On je odlučio da želi imati dijete, a ja sam za to prestara, potvrdila je Sofia Vergara (51) za New York Times razlog razvoda od kolege Joea Manganiella (47).

- Zamislite, kada bi to dijete imalo 10 godina, ja bi već napunila 60. Pa ja bih bila baka - dodala je glumica, koja već ima 32-godišnjeg sina Manolla. Njega je dobila s prvim suprugom kada joj je bilo samo 18 godina.

Sofiju Vergaru trenutno gledamo u ulozi zloglasne Kolumbijke Griselde Blanco u Netflixovoj seriji 'Griselda'. Glumica se prisjetila odrastanja u Kolumbiji i obiteljske tragedije. Njezin najstariji brat Rafael ubijen je od strane narkokartela.

- Nažalost, u Kolumbiji su u to vrijeme pipci narko prometa bili posvuda. Ne mogu vam reći da su svi bili dileri droge, jer to nije istina. Ali, na primjer, ako ste arhitekt, tko je kupovao stanove? Ako imate autosalon, tko kupuje automobile? Narkosi. Znao si tko su narkosi. Sve je bilo dirnuto njima. Moj brat je bio drag dečko. Ali donio je pogrešnu odluku i nažalost platio za to. Svi smo to platili.

Bratovo ubojstvo zauvijek je promijenilo Sofijinu obitelj.

- Kad umre netko tako poseban, dobar otac i brat, to uništava obitelj. Moji majka i otac nikada nisu bili isti. Moj drugi brat, koji mu je bio vrlo blizak, zbog traume je postao alkoholičar, a potom i ovisnik o cracku - dodala je.