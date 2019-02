John bio opsjednut s Emily, a Kanye godinama bio Kimin fan

Iako mnogi o tome maštaju, samo malom broju sretnika ostvari se želja da prohodaju ili se vjenčaju za svog omiljenog celebrityja. Ovim parovima to je pošlo za rukom. Neki od njih i danas su zajedno, dok su drugi već prekinuli.

Kim Kardashian i Kanye West

Američki reper Kanye West (41) i reality zvijezda Kim Kardashian (38) u braku su od svibnja 2014. godine, ali malo ljudi zna da su oni prije toga dugo bili dobri prijatelji. Kanye je nekoliko puta u medijima priznao da je oduvijek zaljubljen u Kim te je godinama bio njezin veliki obožavatelj.

Bračni par upoznao se 2002. godine, a u intervjuu s voditeljicom Oprah Winfrey (65) reality zvijezda priznala je da je njihovo dugogodišnje prijateljstvo 'dobitna kombinacija' njihovog uspješnog braka koji imaju danas.

Foto: Instagram/orijent

- Poznavali smo se godinama, bili smo jako dobri prijatelji. Postoji nešto utješno u tome da si s nekim tko zna sve o tebi, poštuje te i razumije. Prošli smo kroz mnogo sličnih stvari i to nas je samo dodatno povezalo - rekla je Kim. Danas ona i reper imaju troje djece, a čekaju i četvrto koje će im roditi surogat majka.

Jessica Alba i Cash Warren

Američka glumica Jessica Alba (37) svog sadašnjeg supruga, inače filmskog producenta Casha Warrena (40) upoznala je prilikom snimanja filma 'Fantastična četvorka'. On se u nju odmah zaljubio. a bio je i njezin veliki obožavatelj. Ubrzo nakon što su počeli hodati, vjenčali su se, a danas imaju troje djece - dvije kćeri i sina.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Katie Holmes i Tom Cruise

Iako se njihov brak raspao 2012. godine zbog mnogih nesuglasica, rijetko tko zna da je glumica Katie Holmes (40) u svog, sad već bivšeg supruga, Toma Cruisea (56) bila zaljubljena još od djetinjstva. U intervjuu za američke medije, holivudski glumac priznao je da je Katie sanjarila da će se jednog dana kad odraste udati za njega i s njim osnovati obitelj.

- Jednom prilikom mi je priznala da je kao djevojčica bila ludo zaljubljena u mene, da je neprestano gledala moje filmove te da je sanjala da će se jednog dana udati za mene. Nije li to nevjerojatno? - rekao je Cruise koji je s glumicom bio u braku šest godina. Zajedno su dobili i kćer Suri (12) koja nakon razvoda svojih roditelja živi s majkom.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Anne Hathaway i Adam Shulman

Američka glumica Anne Hathaway (36) upoznala je Adama Shulmana (37) 2008. godine, i to preko zajedničkog prijatelja. Tek mnogo kasnije, Shulman joj je napokon priznao da je godinama bio njezin veliki obožavatelj i sanjario o tome kako bi ona jednog dana mogla postati njegova supruga.

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

- Čim sam ga vidjela, te iste večeri rekla sam prijatelju koji nas je upoznao: 'To je to, sigurna sam da je on čovjek za kojega ću se jednog dana udati' - rekla je jednom prilikom američkim medijima, a nekoliko godina kasnije to se i dogodilo. Slavni holivudski par u sretnom je braku od 2012. godine, a zajedno imaju i sina Jonathana (2).

Emily Blunt i John Krasinski

Američki glumac i redatelj John Krasinski (39) od 2010. godine u braku je s glumicom Emily Blunt (35). U nedavnom intervjuu, John je otkrio da je godinama bio ludo zaljubljen u Emily, a prijatelji su ga često 'zezali' da je njezin najveći, ali i pomalo opsjednuti obožavatelj.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Nedavno je Emily na 25. dodjeli Nagrada udruženja glumaca proglašena najboljom glumicom u kategoriji za žensku sporednu ulogu u filmu 'Mjesto tišine', a velika podrška na dodjeli bio joj je i suprug. U emotivnom govoru zahvalila je upravo njemu, a toliko ga je raznježila da nije uspio sakriti suze.

Foto: YouTube

Ovo ću u potpunosti podijeliti sa svojim suprugom Johnom. Ovo čitavo iskustvo koje sam mogla podijeliti s tobom mi se usjeklo u srce. Ti si nevjerojatan filmaš. Tako sam sretna što sam s tobom i što sam mogla raditi na ovom filmu s tobom - rekla je glumica koja je u braku s Krasinskim dobila i dvije kćeri - Hazel (4) i Violet (2).

John Travolta i Kelly Preston

Američki glumac John Travolta (64) u braku je s Kelly Preston (56), također glumicom sve od 1991. godine. Iako ovaj holivudski par u medijima ne govori često o svom braku, ali malo kome je poznato da je Kelly godinama prije njihovog susreta bila njegova velika obožavateljica. Kad su se tek upoznali, glumica je bila u braku.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

U nedavnom razgovoru s voditeljem Andyjem Cohenom (50), Kelly je priznala da se zaljubila u Travoltu, bez obzira na to što je dvije godine bila u braku s glumcem Kevinom Gageom (59).

- Nažalost, kad smo se John i ja tek upoznali, ja sam tada bila s nekim drugim. Što reći, bila sam u braku s pogrešnom osobom i zato nije potrajalo - rekla je Preston koja je s Travoltom dobila troje djece. Njihov sin Jett preminuo je prije deset godina, a glumac je priznao da je mislio kako smrt sina nikad neće uspjeti preboljeti.

Julia Roberts i Danny Moder

Američka glumica Julia Roberts (51) i snimatelj Danny Moder (50) upoznali su se kad je on bio u braku, a ona u dugogodišnjoj vezi s kolegom Benjaminom Brattom (50). Čim su se upoznali, između njih je 'kliknulo', a ubrzo nakon toga upustili su se u ljubavnu vezu. S obzirom na to da Moderova supruga nije željela potpisati papire za razvod braka, Julia i snimatelj morali su se viđati tajno skoro dvije godine.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Danny je zbog nje ostavio suprugu Veru Steimberg (46) i sina Lucasa, a iste godine kad je njegova supruga pristala na rastavu, holivudski par stao je pred oltar. Vjenčali su se pred najbližim prijateljima i obitelji, a u braku su i danas.

- U svim vezama mnogo sam voljela. Uvijek sam se nadala da je upravo taj muškarac s kojim sam u to vrijeme bila onaj pravi za mene, ali to nije ispalo tako. Onda sam napokon upoznala čovjeka na kojem nisam morala ništa mijenjati i s kojim sam se osjećala kao da se poznajemo cijeli život. To je moj Danny, on je za mene prava ljubav - rekla je svojedobno Julia koja će sa suprugom uskoro proslaviti 17 godina braka.

