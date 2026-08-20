John Stamos pozirao gol za svoj 63. rođendan: 'Imaj milosti!'

John Stamos, glumac koji je utjelovio lik Jesseja u popularnoj seriji 'Puna kuća', proslavio je 63. rođendan te je tom prigodom iznenadio svoje pratitelje na Instagramu. Stamos je objavio crno-bijelu fotku iz kupaonice na kojoj je lice prekrio mobitelom, a kadar je namjerno postavio tako da se ne otkrivaju intimni dijelovi jer je pozirao potpuno gol.

Foto: Instagram

U opisu ispod fotografije napisao je samo broj '63', a pratitelji nisu skrivali svoje oduševljenje u komentarima pa su se mnogi tako prisjetili njegove poznate rečenice 'Have mercy!' ('Imaj milosti!') iz serije, ali su mu i čestitali rođendan te pohvalili formu.

- Sretan rođendan, mojoj prvoj simpatiji ikad! Još uvijek sam oduševljava! Drago mi je da si dobro! Samo tako nastavi, okej? - napisala je jedna pratiteljica.

Stamos je ranije govorio o starenju te kako osjeća zbog prestanka konzumacije alkohola, a upravo tvrdi da mu je to bila ključna životna odluka.

- Starim, iako se tako ne osjećam. Brinem se o sebi. Prestao sam piti prije deset godina. Zato sam živ. Nikada ne bih upoznao svoju suprugu da sam nastavio piti - rekao je te nadodao kako vježba tri do četiri puta tjedno te da pazi na kvalitetu sna.

Foto: Instagram

Stamos je od 2018. godine u braku s glumicom i modelom Caitlin McHugh, a par je iste godine dobio sina Billyja. Šarmantni glumac često ističe da su mu brak i očinstvo potpuno promijenili život te ističe kako ga upravo obitelj održava mladim. Iako desetljećima slovi kao jedan od holivudskih zavodnika, Stamos se u prošlosti borio s nesigurnostima vezanim uz vlastiti izgled. Nedavno je ponovno govorio o operacijama nosa, koji je slomio još kao dijete, a za korekciju se odlučio nakon što je dobio ulogu u seriji 'General Hospital'.