Glumac John Travolta (66) prije gotovo dva mjeseca ostao je bez supruge Kelly Preston, koja je preminula u 58. godini od raka dojke. Njena iznenadna smrt duboko je pogodila Travoltinu obitelj

Više od godinu dana kasnije, ispričao je kako je s 10-godišnjim sinom Benom raspravio koncept umiranja.

- Jednom mi je rekao 'zato što je mama umrla bojim se da ćeš i ti'. Objasnio sam mu da nitko ne zna kad će otići ili koliko dugo će ostati. Ja mogu umrijeti sutra. Ti možeš. Bilo tko - prepričao je Travolta u intervjuu s glumcem Kevinom Hartom, prenosi Daily Mail.

Travolta je rekao kako je njegov sin uvijek cijenio iskrenost i da zato nije izbjegavao taj razgovor s njim.

- Moramo gledati na smrt kao dio života. Nitko ništa ne zna sa sigurnošću. Samo daš najbolje od sebe da živiš što dulje - izjavio je.

Spomenuo je da ga je sin iznenadio s veoma zrelom perspektivom o životu kad su raspravljali što za Travoltu znači da je prekoračio šezdesetu.

- Pitao me sjećam li se vremena prije 30 godina i čini li mi se da je to bilo davno. Kad sam rekao da, pitao me mislim li da u sebi imam još 30 godina, na što sam također rekao da. Ben me pitao što tome fali i tako mi u potpunosti promijenio stajalište o smrti - priznala je zvijezda filma 'Pakleni šund'.

Hartu je povjerio kako sada, nakon smrti supruge i najstarijeg sina Jetta, koji je tragično preminuo 2009. sa samo 16 godina, 'živi za svoju djecu'. Rekao je da je njegova kći Ella Bleu (21) već pronašla svoj put u životu, tako što je postala glumica, ali da još mora osigurati dobar život najmlađem Benu.