Joksimovićeva žena: Žrtvujem vrijeme s djecom zbog karijere

Supruga srpskog pjevača Željka Joksimovića (47), televizijska voditeljica Jovana (38) već godinama vodi Jutarnji program Happy TV-a, zbog čega rano ustaje i nikad nije slobodna u jutarnjim terminima. Tvrdi kako se na to naviknula, ali joj najteže pada što se radnim danima nikada ne budi uz svoju djecu, sina Kostu i blizanke Srnu i Anu.

- Zbog svoje karijere žrtvujem i žrtvovala sam najveći segment svog privatnog života, a to je buđenje sa svojom djecom. To je nešto nenadoknadivo. Ne žalim se, sama sam to izabrala, ali moja djeca ne znaju za jutra s mamom tokom radnog tjedna, samo za vikende - rekla je Jovana za srpski Blic.

Kako su im djeca još uvijek mala, voditeljica ističe kako ona i Željko ne obraćaju pažnju na njihove sklonosti, već ih puštaju da se sami razvijaju i izaberu čime će se u životu baviti. Daju im, tvrdi, dobre savjete i smatra kako je to dovoljno.

- Naša djeca su pokupila talent na tatu, a ja nisam glazbeno talentirana. Ja sam odlučila čime ću se baviti s 19 godina, tako da ima vremena. Važno je da odrastaju u sretnom okruženju, da imaju svoje obaveze i navike i da im pomognemo da se oblikuju u čestite i dobre ljude. To je naš zadatak. Ništa im ne ćemo nametati - ispričala je voditeljica.

Jovana i Željko u braku su osam godina. Voditeljica i glazbenik u brak su stupili nakon tri godine veze, a poslije građanskog braka na egzotičnoj destinaciji sklopili su i crkveni brak u Beogradu.

- Zamislite, grlim se sa suprugom svuda. Volimo se - zaključila je, objasnivši kako su i danas zaljubljeni kao i prvog dana.

Željko je jedan od najemotivnijih pjevača, njegove su pjesme pobudile emocije mnogih, a upravo je svoje najljepše ljubavne pjesme posvetio svojoj supruzi.

