Joksimovićeva žena ušutkala hejtere: 'Baš te briga za njih...'

Srpska voditeljica i supruga pjevača Željka Joksimovića (47), Jovana Joksimović (38), našla se na meti brojnih gledatelja kad je jednu emisiju vodila u kratkoj suknji. Iako su je napali da je riječ o neprimjerenoj odjevnoj kombinaciji, Jovana se na društvenim mrežama našalila na račun toga.

Objavila je fotografiju u odijelu te tako utišala zločeste komentare njezinih pratitelja.

- Da ne bude da sam stalno u minici - napisala je Jovana ispod fotografije te dobila podršku fanova.

- Ti si lijepa i u vreći. Nije do minice ni do odijela nego je do glave. Baš te briga šta drugi misle - komentirao je jedan obožavatelj.

Ovo nije prvi put da je voditeljica dobila kritike na račun svoje emisije. Nedavno je u svojoj emisiji razgovarala uživo s mladom kolegicom Željkom o temi depresije u ovo doba godine, a njezin ton i pristup, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, bili su neprimjereni.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Jesi li ti depresivna? - upitala je Jovana Željku nakon što je završila s javljanjem.

Odgovorila joj je da nije, ali Jovana nije završila.

- Dobro, onda malo više entuzijazma, da objasnimo gledateljima da je lijepo, praznici - rekla joj je Jovana, a kolegica joj je odgovorila da je u redu da se ljudi tako osjećaju i da ne moraju stalno biti nasmijani.

Snimka je uskoro postala viralna i počeli su se širiti brojni negativni komentari na Jovanin račun, a video je objavljen na jednoj stranici na Twitteru.

Jovana je moj spirit animal today 🙅🏻‍♂️😘 pic.twitter.com/ZTm8y0JDXs — paparazzque (@paparazzque) December 10, 2019

