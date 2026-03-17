Jolanda Tudor: Veseli me što sam ponovno otkrivena kao 'naša nepoznata glumica'

U vremenu kad su svi zvijezde svojih Instagram profila, veseli me što sam ponovno otkrivena kao 'naša nepoznata glumica', bez dodatnih trivijalnosti. U životnoj dobi u kojoj je važno sačuvati osjećaj mjere, vjerujem da manje doista može biti više, rekla je glumica Jolanda Tudor za Gloriju.

Upravo tom jednostavnošću i autentičnošću kroz ulogu Ljube osvojila je gledatelje RTL-ove serije "Divlje pčele". Riječ je o liku koji je brzo postao prepoznatljiv među publikom, ponajprije zbog topline i životnosti koju donosi na ekran.

Foto: RTL

Lik Ljube opisuje kao slojevit i životan, ženu koja je istovremeno i trgovkinja i travarica, ali i netko tko nosi i dobre i loše vijesti.

- Ljuba je sve pomalo – trgovkinja, primalja, travarica i nadriliječnica, prenositeljica dobrih i loših vijesti, ali i pouzdana dušebrižnica i prijateljica - rekla je glumica.

Iako je danas prepoznatljivo lice s malih ekrana, ističe kako su joj kazališne uloge bile ključne za razvoj glumačkog izraza. Ljubav prema glumi potvrdila je još u srednjoj školi, kada je igrala Mercy Lewis u predstavi "Vještice iz Salema", što je bio jedan od njezinih prvih ozbiljnijih susreta s kazališnom scenom.

Foto: RTL

Iako joj je posao dinamičan i zahtjevan, privatno najviše cijeni mir i jednostavne trenutke izvan reflektora.

- U slobodno vrijeme najviše me opušta vrtlarenje jer kontakt sa zemljom donosi mi mir, radost i smisao - zaključila je.