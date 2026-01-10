Obavijesti

Jole o Halidu: Kakav čovjek je bio. Dolazio bi na humanitarne koncerte, čak i po snijegu...

Piše Stela Kovačević,
Foto: Pixsell/Promo

Pjevač se prisjetio prijateljstva s pokojnim kolegom i prijateljem. Ispričao je kako su zajedno u Areni otpjevali 'Zlatne strune' i da nikad nije vidio više ljudi nego na njegovom koncertu

Glazbenik Joško Čagalj Jole u gostovanju u Podcast Inkubatoru govorio je o pokojnom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću, koji je umro lani u listopadu u 72. godini života. O njemu, kao i mnogi kolege, ima samo riječi hvale.

- Imao sam čast biti gost Halidu u Areni u Zagrebu i u Splitu. Cijela zaštita, od policije i vatrogasaca, nitko nikad nije dozvolio toliki broj ljudi u zagrebačkoj Areni. To je bilo dva dana po 22 ili 23 tisuće ljudi. Mislim da je sad limitirano na 16.000, samo s tim brojem je krcata - govori Jole.

Dodaje kako u zajedno otpjevali predivnu pjesmu 'Zlatne strune'.

- Zvali su me Halid i Alka. On me pitao hoću li mu biti gost jer mu pašem po energiji. Rekao sam da mi je čast i da nisam baš neka velika zvijezda u Hrvatskoj - priča Jole.

Nakon toga objasnio je kako su razgovarali o tome koju će pjesmu zajedno otpjevati.

- On je rekao: 'Ajmo jednu bosansko-dalmatinsku, od plavoga mora ljepše su oči tvoje'. Ja mu kažem: 'Prodano' - smije se glazbenik.

O njemu ima samo lijepe riječi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Kakav je to dobar čovjek bio. Bio sam na njegovim koncertima, a i privatno smo se družili. Zvao sam ga na humanitarne u Split, Zagreb, Sv. Ivan Zelina... On je uvijek jako brzo pristao. On dođe po snijegu, otpjeva, javi se ljudima, slika se, još i pomogne, donira... I vrati se kući - priča.

Dotaknuo se i njegove obitelji:

- Poznam njegovu suprugu i sina... Bog Halidu da pokoja. Kakav čovjek je on bio, sve što ste vidjeli, što je iskakalo, sve je to istina. Svjedočio sam to, u Hrvatskoj, u dijaspori - otkriva Jole.

