Halidovi susjedi: 'Njegova Sejda je lošeg zdravlja, sin Dino ju vodi na liječenje u Njemačku'

Prošla su tri mjeseca od smrti Halida Bešlića, a susjedi pjevača otkrili su da je njegova supruga, Sejda, lošeg zdravlja i da je sin Dino vodi na liječenje u Njemačku.

Foto: Dario Horvat

- Sejda ide na zračenja, ozbiljna je ta njena zdravstvena situacija. Ja sam saznala da je Dino vodi u Njemačku, tamo ide u bolnicu, neke informacije sam isto saznala iz medija. Divni su to ljudi - rekla je susjeda za Kurir.rs.

Vila, mještanka Knežine čiji je suprug s Halidom išao u školu, ispričala je za srpski medij da je Halid pomagao njezinu suprugu dok je bio u bolnici, u trenucima kada mu je to bilo najpotrebnije.

Foto: Marin Ćuk Vurnek/Premier Media Group

- Zajedno su išli u školu. Halid je bio jedinstven. Ne postoji osoba koja bi za njega rekla jednu ružnu riječ. Bio je čovjek prije svega i pomogao je kome god je mogao. Ima mnogo dobrih pjevača, ali dušu kakvu je imao on ima rijetko tko. Nitko mu nije mogao parirati -rekla je susjeda Vila pa nastavila:

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Sreli smo se deset dana prije njegova odlaska. Bila sam šokirana kad su javili da je u bolnici. Za Sejdu sam znala u kakvom je stanju, i ranije je imala zdravstvenih problema. Bila sam svjesna kolika je Halid bio zvijezda, a to se najbolje vidjelo na samoj sahrani. Da je moj suprug živ, ispričao bi vam pravu priču o njemu. Iza sebe je ostavio sina, unuke, divnu obitelj - ispričala je.