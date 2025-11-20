Čitava regija je plakala prije mjesec dana: Halid Bešlić bi danas proslavio 72. rođendan

Regionalna scena bila je zavijena u crno 7. listopada ove godine kada se proširila vijest da je preminuo legendarni pjevač Halid Bešlić. Iza sebe je ostavio bogati glazbeni opus, a glazbenik bi danas slavio 72. rođendan. Za kraj ove godine najavio je bio i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, no sve je prekinuto njegovim odlaskom nakon teške bolesti.

Halid Bešlić bio je jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih pjevača narodne glazbe, koji je tijekom bogate karijere imao vojsku obožavatelja diljem prostora bivše Jugoslavije. Samo u Hrvatskoj redovito je održavao koncerte koji su nerijetko bili rasprodani.

Odmalena je obožavao glazbu

Rođen je 20. studenoga 1953. godine, a odmalena je obožavao glazbu. U osnovnoj školi je bio član raznih kulturno umjetničkih društava, a najduže je bio u KUD-u "Zijo Dizdarević". Prestao je djelovati s njima kada je morao služiti vojni rok za bivšu SFRJ. Nakon povratka iz vojske nastupao je u brojnim sarajevskim restoranima, a nakon pet godina je odlučio snimiti svoju prvu singl-ploču.

Već s prvim izdanjem postigao je uspjeh te je gradio popularnost na prostorima bivše države. Od početka karijere do danas je snimio 19 studijskih i dva live albuma. Bio je član Udruženja glazbenika BiH, a tijekom karijere je dobio brojna priznanja za svoj rad.

Foto:

"Miljacka", "Prvi poljubac", "Neću, neću dijamante", "U ime ljubavi", "Ne bolujem", "U meni jesen je", "Crna ruža", "Požuri", "Stara kuća", "Grešnica", "Vazda", "Lijepa pa i pametna", "Moja jedina", "Zrele kajisije", "Srce ledeno", samo su neke od Halidovih pjesama koje publika obožava.

Humanitarno srce

Važan dio njegove karijere su humanitarni koncerti koje je za vrijeme agresije na BiH od 1992. do 1995. godine održavao širom zapadne Europe. Nastupio je na preko 500 humanitarnih koncerata te je sve dao u dobrotvorne svrhe.

I 2014. godine je Halid pokazao da ima veliko srce. Kada su razorne poplave pogodile BiH i mnoge njegove sugrađane ostavile bez krova nad glavom, upravo pjevač je ponudio podršku i smještaj ljudima koji su ostali bez svoga doma. Mnoge je smjestio u svoj hotel u Semizovcu kako bi im pomogao.

Foto:

Organizirao je koncerte za nabavku opreme bolnicama, pjevao je Halid više puta i na humanitarnom koncertu "Želim život" u organizaciji Zaklade Ana Rukavina i Nove TV. Prošle godine pjevao je u Zenici na koncertu "Niste sami" za pomoć žrtvama poplava... S njim su onda nastupali Gibonni, Plavi orkestar i Bajaga.

Nakon njegove smrti domaći i regionalni mediji su prenosili brojne priče o dobrim djelima koje je Halid napravio.

Zbog teške nesreće su svi strahovali da će prekinuti karijeru

Halid Bešlić je 2009. godine teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. U slijetanju s ceste zadobio je ozbiljne ozljede lica i desnog oka. Liječnici u BiH, Turskoj i Belgiji su mu pokušavali spasiti oko, no u tome na žalost nisu uspjeli. Uspio se oporaviti i naviknuti na situaciju, a odmah potom je održao dva velika koncerta u Zagrebu na sveopće oduševljenje publike.

Mnogi su pretpostavljali kako je njegova karijera u to vrijeme bila na kraju, no Halid je svima dokazao suprotno. Nastavio je snimati te je nakon nesreće objavio i live album. Na tome nije stao te je nastavio snimati i nove pjesme. Surađivao je sa Samirom Kadirićem, Mirkom Šenkovskim Geronimom te jednim od najplodnijih hrvatskih autora, Nenadom Ninčevićem.

Sa suprugom Sejdom u braku je bio gotovo 50 godina

Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je upoznao u vrijeme kada je snimao prvi singl. Njegova buduća supruga u to je vrijeme radila u tvornici čokolade, no brzo je odlučila dati otkaz kako bi se posvetila obitelji. Halid je nerijetko u intervjuima govorio kako je Sejda njegov oslonac i temelj obitelji te da ih samo smrt može rastaviti. U braku su dobili sina Dina. Iako su htjeli proširiti svoju obitelj, sudbina je imala drugačije planove.

Bešlić je u intervjuima pričao kako zbog operacije tumora Sejda više nije mogla zatrudnjeti. "Jako smo bili tužni zbog toga", komentirao je onda pjevač. Halid i Sejda su 2014. godine postali djed i baka, a njihov sin Dino danas ima dvoje djece, blizance Lamiju i Belmina Kana.

Foto:

Slavni pjevač jedno je vrijeme svoju karijeru stavio na pauzu kako bi što više vremena mogao provoditi s unucima.

Sejda nije mogla biti uz svoga Halida na komemoraciji u Sarajevu, niti kasnije na sprovodu. Naglo joj je pozlilo večer prije te su liječnici i hitna pomoć čitavu noć dežurali uz nju.

Tisuće ljudi došlo je na groblje na Halidov ispraćaj, a pokopan je pored velikog prijatelja, Kemala Montena.

Sarajevo: Pogled iz zraka na posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare

Snimat će biografski film o Halidu

Početkom studenoga je Kurir objavio kako će Halidov život uskoro biti pretočen u biografski film. Film će pratiti Halidov put od ranih dana u Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih, do statusa jednog od najprepoznatljivijih glazbenika Balkana. Poseban fokus bit će stavljen na trenutke koji su obilježili njegov život, poput teške prometne nesreće, njegovu ljubav prema obitelji i obožavateljima, ali i na humanitarna djela koja je Halid nesebično činio.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću

Najavljeno je kako će film otkriti Halida kakvog publika možda nikada nije vidjela.

Halid je u jednom razgovoru u medijima izjavio da bi mu bila čast da njegov život bude pretočen u film, ali i da se „pomalo plaši“ kako će sve to izgledati:

- Nadam se da će to biti iskreno, da će ljudi prepoznati mene, onog Halida koji je uvijek bio svoj - rekao je prije nekoliko godina.

Snimanje filma planirano je na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, a premijera se očekuje krajem 2026. godine.