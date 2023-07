Jole otkrio što voli raditi kad ne nastupa: 'Nedavno sam vadio krumpire, to mi odmara glavu..'

Pjevač Joško Čagalj Jole (51) priprema se za radno ljeto nakon odmora, a sada je u razgovoru za IN Magazin progovorio o obitelji i o tome što radi kada ne nastupa.

Kako kaže, njegov sin također voli glazbu te pokazuje veliki interes za nju.

- On već ima klavijature i gitaru, bubnjeve, sad već moram ići kupiti trubu, ali sam mu objasnio da ljeti ne rade dućani jer nam je probio bubnjiće s bubnjevima - rekao je Jole. Nakon posla ili kad nema posla, Jole vrijeme provodi sa svojom obitelji, suprugom Anom (41) i njihovom djecom. Često odlaze na obiteljsko imanje u Zagvozdu.

- Ja nisam svaki dan u polju, ali jesam li prije pet, šest dana vadio krumpire, jesam, i meni to odmara glavu. Nekome je to naporno, ali ja volim pomoći svojim roditeljima i braći. To mi je zadovoljstvo, to je moja didovina, i tako nekako pokušavam djeci objasniti i odakle je taj pomfrit i lešo krumpir, i hvala Bogu da još imamo 80 posto svega, najviše zahvaljujući mojim roditeljima - otkrio je.

Jole i Ana u braku su od 2006. godine, a zajedno imaju četvero djece, Ivu, Emu, Tiju i Ivana.