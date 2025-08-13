Obavijesti

POPULARNI PJEVAČ

Jole raznježio sve fotografijom sa suprugom: 'Večeri s tobom'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Jole i supruga Ana, koji su u braku od 2006., oduševili su obožavatelje romantičnom objavom na Instagramu

Pjevač Joško Čagalj Jole i supruga Ana oduševili su brojne obožavatelje novom objavom na Instagramu, gdje su prikazali predivan, intiman trenutak iz večere u zagrljaju. Na fotografiji, koju su podijelili s pratiteljima, vidi se koliko uživaju u društvu jedno drugoga, osmijeh, pogled pun nježnosti i atmosfera koja odiše ljubavlju.

- Večeri s tobom - kratko je napisao pjevač u opisu, a u komentarima su im brojni priznali kako su predivan par i obasipali ih komentarima s emotikonima srca. 

Jole i Ana već dugi niz godina slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a njihov odnos obilježava toplina, međusobno razumijevanje i podrška. U braku su od 2006. godine, a poznanstvo je započelo gotovo filmski, slučajno su se sreli u jednom splitskom kafiću, no ni tada nije išlo sve glatko.

Jole je, naime, prilikom prvog susreta zapisao krivi broj Aninog mobitela, pa su se naknadno povezali uz pomoć zajedničkog prijatelja. No kad je jednom uspostavio kontakt, sve je krenulo spontano, a kemija je rasla iz dana u dan.

- Krivo sam upisao njezin broj mobitela. Ni danas ne znam čiji je to bio broj, jer mi pozivi nikada nisu bili uzvraćeni. Srećom pa sam sreo našeg zajedničkog prijatelja i tako smo se ponovno povezali - rekao je jednom prilikom za Gloriju

Split: 04.06.2006. vjen?ali se Ana Bili? i pjeva? Joško ?agalj Jole
Foto: vanja zubcic

Sudbonosno 'da' izrekli su 4. lipnja 2006. pred čak četiristo uzvanika. Ceremonija je održana u crkvi Gospe od Otoka u Solinu, a veliko slavlje nastavilo se u splitskom restoranu u vlasništvu Tončija Huljića, autora svih Jolinih pjesama i jednog od najraspoloženijih gostiju te večeri.

Od samih početaka glazbene karijere, Jole je poznat kao obiteljski čovjek, a i sam često ističe kako je Ana izvanredna supruga koja s puno ljubavi i predanosti vodi kućanstvo te brine o njihovoj četvero djece - kćerima Ivi, Emi i Tiji te sinu Ivanu Luki.

