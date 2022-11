Jole: Volim otići na obiteljska putovanja, ali i na ona 'muška'

Pjevač Jole (50) došao je u ponedjeljak podržati kolegicu Jelenu Rozgu koja je predstavljala svoj novi album 'Minut srca mog'.

Jole je u razgovoru za Story.hr tijekom večeri pričao o supruzi Ani i njihovom životu. Supružnici su zajedno preko 19 godina.

- Ja uvijek kažem da sve treba biti u svoje vrijeme. Ništa ne treba forsirati. Kompromis mora biti prisutan te treba imati sreće. Ja sam je imao, barem za sada - objasnio je Jole koja je to tajna savršenog braka.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Uz to je rekao kako nikada ne bi mogla biti u romantičnoj vezi s nekim tko radi isti posao kao on jer smatra da to ne bi funkcioniralo.

- Mislim da ne bi mogli imati četvero djece koja bi u školi imala petice. Teško je to spojiti, pogotovo za ženu. Puno je lakše biti muškarac na putu nego žena. Njima treba pet puta više vremena da se spreme za nešto. Uglavnom, muškarcima je lakše putovati, pogotovo noću - rekao je te dodao:

- Ja bih mogao puno više raditi i putovati. No, ja sam našao kompromis. Želim imati obitelj i obožavam svoj posao i prijatelje. Volim otići na obiteljska putovanja, a i ona 'muška'.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

Jole je otkrio nešto i o projektu u suradnji s Tončijem Huljićem, koji je pjevaču napisao pjesmu, a kako Jole kaže, to će biti nešto potpuno drugačije.

