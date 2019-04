Jolie mi je za rođendan kupila gitaru, na njoj stalno sviram...

Glumac Branko Đurić Đuro (56) može se pohvaliti prijateljstvom s holivudskim glumcima Angelinom Jolie (43) i Bradom Pittom (55). Kad je Angelina odlučila snimiti film 'U zemlji krvi i meda' o ratu u Bosni i Hercegovini, birala je glumce s ovih prostora koji su bili na dobrom glasu. Stoga je na razgovor pozvan Branko.

- Šest mjeseci prije snimanja zvala me agentica iz Londona da dođem na sastanak, ali mi nije rekla o čemu se radi. Rekla je samo da jedna velika holivudska zvijezda radi film. Odradili smo taj sastanak, a kada sam se vratio kući, čuo sam priče da Angelina radi film i to sam onda povezao - ispričao je Branko u emisiji 'U svom filmu'.

Foto: privatni album

Već idućeg tjedna dobio je zanimljiv mail na engleskom.

- Javila mi se Angelina: 'Dragi Đuro, ovdje Angie' i tako smo počeli razvijati naše prijateljstvo, počeli smo se dopisivati i surađivati oko scenarija - kaže.

Kad su se nakon šest mjeseci sreli, Angelina ga je zvala starim prijateljem kao da se oduvijek znaju. Na setu se pojavio i Angelinin tadašnji partner Brad Pitt.

- On je bio jako šarmantan, skroman i nekako stidljiv. Rekao mi je psovke s ovih prostora kojih se sjeća iz doba kad je snimao '81. u Crnoj Gori. I zanimljivo, pitao me onda za te ljude, rekvizitere i asistente. Znao im je imena pa me pitao kako žive. Zaista je socijalno osviješten - rekao je Branko.

Foto: privatni album

Snimali su dva mjeseca u Budimpešti, a nakon toga su se vidjeli i u Los Angelesu, New Yorku... Na setu im nije bilo jednostavno jer su Brad i Angelina zvijezde gdje god da se pojave.

- Kad bih otišao na pivo s Bradom, on bi došao motorom i ne bi skidao kacigu. Pio bi pivo s njom na glavi, samo je dizao i spuštao onaj štitnik. Čudio sam se zašto ne skine kacigu, a on je rekao: "Bolje da kažu: 'Gle budale, pije pivo s kacigom!' nego da me prepoznaju" - prisjetio se.

Foto: privatni album

Da je to Angelini bio redateljski prvijenac, shvatio je i Branko jer je, kaže, bila drukčija od svih režisera koje je upoznao.

- Ne poznaje film iz drugog ugla. Ona ima drugi pristup. Vjerojatno je njen prvi kontakt s filmom bio taj da je limuzina doveze na set, izađe, tamo je odjenu i ide na set. Ja sam počeo kao scenski radnik i znam sve oko snimanja, iznutra poznajem film. Prošao sam sve nivoe, a ona površno poznaje film. Nije loš redatelj, ali ja sam nekoliko dana potrošio da shvatim tko je tko u ekipi. Kod nas ima 20-30 ljudi, a kod njih 150. Svaki asistent ima asistenta - kaže i nastavlja:

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

- Najviše sam frapiran time što postoji čovjek koji ima slušalicu u uhu, stoji na rubu seta i javlja kad je Angelina ušla i izašla sa seta. Jednom je prilikom telefonirala prelazeći crtu i onda je lik bio zbunjen. Govorio je: 'Angie je ušla, Angie je izašla'.

Prijateljstvo među njima je ostalo. Angelina mu redovito čestita rođendane i šalje poklone.

- Za 50. rođendan mi je poklonila savršenu gitaru. Ona voli glazbu. I prsten koji imam je od Brada. Na gitari je napisala posvetu: 'Moj dragi Branko, volim tvoju muziku, volim sve ovo'. I moram priznati da sviram često na njoj na koncertima - rekao je Branko.