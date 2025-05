Jolina mezimica Iva: 'Kažu mi da izgledam kao mama, a da sam karakterno ista kao tata'

Joško Čagalj poznatiji kao Jole i njegova kći Iva prisustvovali su izložbi splitskog fotografa Ivana Gudića, gdje je Iva Čagalj za IN Magazin dala svoj prvi televizijski intervju. Iako su brojni poznati došli podržati Gudića, najviše pogleda bilo je usmjereno prema 18-godišnjoj Ivi, koja u posljednje vrijeme izaziva veliko zanimanje javnosti.

Foto: Instagram

- Evo jučer sam bila na krizmi. Ja mislim da mi je 100 ljudi reklo da izgledam kao mama, ali karakterno ista tata. I to mi je trenutačno jedini opis kojeg dobivam, ništa drugo - kazala je kroz smijeh Iva.

Priznaje kako nije očekivala toliku pozornost.

- Malo me to šokiralo, iskreno da ti kažem. Nekako, sve mi je ovo postalo novo, iako su od rođenja kamere put mene, nas, ali se interes sad baš fokusirao na mene i to mi je wow. Nisam to baš očekivala - rekla je Iva.

Iva i njezina majka često dobivaju komentare da izgledaju kao sestre.

Foto: Instagram

- Svi mi to govore, to je nemoguće. Ali onda ne znam je li to neka uvreda za mene da ja izgledam kao baba ili? Nije mi jasno - komentirala je Iva kroz šalu.

Planira studirati u Zagrebu, gdje živi i njezin dečko David, s kojim je u vezi od prošlog ljeta.

- Definitivno, on nije za kamere, to uvijek govori. Ovo mu je sve novi svijet otkad je sa mnom - rekla je Iva.

Osim Ive, Jole i njegova supruga Ana imaju još troje djece – kćeri Emu (16) i Tiju (13) te sina Ivana Luku (5).