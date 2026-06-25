Još bi se jedna država izvan Europe mogla natjecati na Eurosongu, evo o kojoj je riječ

Mogućnost da se Kanada, nakon Australije, pridruži Pjesmi Eurovizije postala je znatno realnija. Kanadski javni servis CBC/Radio-Canada postao je punopravni član Europske radiodifuzijske unije (EBU), čime je i formalno otvoren put za potencijalno sudjelovanje na najvećem svjetskom glazbenom natjecanju.

Odluka je donesena na općoj skupštini EBU-a u Pragu, čime je dugogodišnji pridruženi član, još od 1950. godine, stekao status koji mu omogućuje izravno sudjelovanje na Eurosongu. Kanadski javni servis za sada ostaje oprezan s najavama.

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‌- Više informacija o Pjesmi Eurovizije imat ćemo naknadno - kratko je poručio glasnogovornik CBC-ja Leon Mar.

Kanada bi se natjecati mogla, navodno već iduće godine.

Interes za natjecanje, međutim, nije došao iznenada. Kanadska vlada je još u saveznom proračunu za jesen 2025. navela kako "radi s CBC/Radio-Canada na istraživanju sudjelovanja na Euroviziji", a dva vladina izvora potvrdila su medijima da je premijer Mark Carney osobno uključen u guranje te inicijative. Direktor Eurosonga, Martin Green, već je izjavio kako bi Kanada bila dobrodošla.

Iako se kanadska zastava nikada nije zavijorila na eurovizijskoj pozornici, tragovi te zemlje u povijesti natjecanja su duboki. Najpoznatiji primjer je pobjeda Céline Dion, koja je 1988. godine, predstavljajući Švicarsku, trijumfirala s pjesmom "Ne Partez Pas Sans Moi". No, nije jedina.

Bogata povijest bez službenog nastupa

Niz drugih kanadskih umjetnika nastupao je za druge države - Natasha St-Pier pjevala je za Francusku 2001. i osvojila četvrto mjesto, Rykka je predstavljala Švicarsku 2016., Katerine Duska Grčku 2019., a La Zarra je branila boje Francuske 2023. godine. Uz to, Kanada je jedina država s američkog kontinenta koja je ikada sudjelovala na nekom službenom eurovizijskom događanju, natjecanju Mladih plesača 1987. i 1989. godine.

Ovaj potez nije samo kulturološki, već ima i jasnu političku dimenziju. Vlada premijera Marka Carneyja, bivšeg guvernera Engleske banke, aktivno radi na jačanju veza s Europom, dijelom i kao odgovor na promjenjive odnose s SAD-om.

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Sudjelovanje na Eurosongu vidi se kao platforma za jačanje kanadskog kulturnog identiteta na međunarodnoj sceni. Presedan za ovakav potez postavljen je još 2015. godine, kada je Australija, također kao pridruženi član EBU-a, dobila poseban poziv za sudjelovanje.

Ulazak Kanade mogao bi doći u trenutku kada EBU traži načine da osvježi natjecanje i skrene pozornost s kontroverzi, poput bojkota pet zemalja na izdanju 2026. zbog izraelskog sudjelovanja. Mnogi analitičari smatraju da bi dolazak nove, velike i utjecajne zemlje poput Kanade poslužio kao "svjetlucava igračka" kojom bi se pokušala sanirati nanesena šteta ugledu natjecanja.

*uz korištenje AI-ja