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VELIKE PROMJENE

Još jedna glumica napušta omiljeni odjel u seriji 'The Pitt', no ne odlazi s malih ekrana

Piše Zrinka Medak Radić,
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Još jedna glumica napušta omiljeni odjel u seriji 'The Pitt', no ne odlazi s malih ekrana
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Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Fokus nove sezone bit će na mentalnom zdravlju, a glavna tema, kako je otkrio Wyle, bit će "liječnik je pacijent". Premještanje lika Victorije Javadi na psihijatriju savršeno se uklapa u tu narativnu cjelinu

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Čini se da se u omiljenoj hitnoj službi 'The Pitt' događaju brojne promjene. Nakon vijesti o odlasku jedne od glumica, sada je potvrđeno da još jedan lik napušta odjel koji su gledatelji pratili kroz prve dvije sezone, što otvara put za nove priče i teme.

Zvijezda serije Shabana Azeez otkrila je da se njezin lik, studentica medicine Victoria Javadi, neće vratiti u hitnu službu u trećoj sezoni serije "The Pitt", koja se trenutno snima. Barem ne u istom kapacitetu. Ova promjena znači da će gledatelji upoznati potpuno novu stranu njezina lika.

​- Mogu reći da ove sezone nisam u hitnoj službi. Odradila sam svoju rotaciju na hitnoj, tako da sada radim rotaciju na psihijatriji - rekla je Azeez u razgovoru za Bustle.

"The Pitt" (2025)
Foto: Warrick Page

Ovaj zaokret u priči za njezin lik bio je suptilno nagoviješten na kraju druge sezone, gdje je Javadi izrazila koliko je rad u hitnoj službi iscrpljuje te pokazala sve veći interes za aspekte medicine povezane s mentalnim zdravljem. Njezin prelazak na novi odjel donosi i nove izazove.

​- Za mene je to potpuno drugačija atmosfera. Uplašena sam i nervozna. Ali čast mi je što mogu prikazati taj dio medicine - dodala je o onome što slijedi za njezin lik, čime je potvrdila da će se serija baviti kompleksnim i često zanemarenim područjem zdravstva.

Vijesti o promjeni uloge za Javadi izazvale su podijeljene reakcije među obožavateljima. Dok su mnogi zaintrigirani novim smjerom i razvojem lika, drugi su na društvenim mrežama izrazili zabrinutost da bi to moglo značiti manje vremena na ekranu za omiljenu junakinju.

USA - 2025 Rape Treatment Center Brunch - Los Angeles
Foto: Hutchins Photo/NEWSCOM

Vijest o promjeni uloge za Azeez dolazi nedugo nakon što je njezina kolegica Supriya Ganesh (dr. Samira Mohan) napustila seriju nakon druge sezone. Navodi se kako je riječ o kreativnoj odluci vezanoj uz razvoj njezine priče. S obzirom na to da je dr. Mohan tijekom druge sezone bila usred svoje specijalizacije i razmišljala o budućnosti, promjena bolnice čini se kao logičan i realističan slijed događaja.

Ove promjene u skladu su s najavljenim smjerom treće sezone, koja će imati vremenski skok od četiri mjeseca i započeti u studenom. Produkcija je zakazana za lipanj, a izlazak se očekuje u siječnju 2027. godine. Fokus nove sezone bit će na mentalnom zdravlju, a glavna tema, kako je otkrio Wyle, bit će "liječnik je pacijent". Premještanje lika Victorije Javadi na psihijatriju savršeno se uklapa u tu narativnu cjelinu i otvara vrata za istraživanje mentalnog stanja ne samo pacijenata, već i samih zdravstvenih radnika.

Foto: HBO Max

Dok neki likovi odlaze, drugi dobivaju više prostora. Tako je glumica Ayesha Harris, koja tumači dr. Parker Ellis, promovirana u stalnu članicu glumačke postave, što signalizira dolazak novih priča. Odluka producenata da se bave mentalnim zdravljem odražava i širi trend u medicinskim dramama, gdje serije poput "Uvoda u anatomiju" i "Novi Amsterdam" sve dublje istražuju ovu tematiku, destigmatizirajući mentalne bolesti i educirajući gledatelje o složenosti skrbi za mentalno zdravlje. Razvoj lika Victorije Javadi također se smatra odmakom od stereotipnog prikaza južnoazijskih likova u američkim serijama, prikazujući je kao kompleksnu i evoluirajuću osobu, a ne samo kao "stup hiperkompetentnosti".

 *uz korištenje AI-ja
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