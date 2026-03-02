Znate li tko je slavni otac ove glumice iz hit serije 'The Pitt'?

Dok holivudska elita slavi najuspješnije, jedno ime sve se češće spominje kao nova velika zvijezda u usponu. Taylor Dearden (33), kći legende serije Breaking Bad Bryana Cranstona, osvaja publiku i kritiku svojom ulogom u hit medicinskoj drami The Pitt.

Na dodjeli nagrada Actor Awards serija The Pitt trijumfirala je osvojivši nagradu za najbolji glumački ansambl u dramskoj seriji. Među zvijezdama serije koje su se popele na pozornicu bila je i Taylor, koja je na crvenom tepihu privukla pažnju glamuroznim izgledom inspiriranim stilom dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća.

Njezina uloga dr. Melisse "Mel" King, specijalizantice druge godine hitne medicine, postala je omiljena među gledateljima. Taylor tumači socijalno nespretnu, ali iznimno vještu i empatičnu liječnicu, a za tu je izvedbu već bila nominirana za prestižne nagrade poput Film Independent Spirit Award.

Foto: Mike Blake

Uloga joj je donijela golemu popularnost, ali i jednu neobičnu obiteljsku obvezu. Kako je serija poznata po iznimno realističnim i često krvavim medicinskim prikazima, Taylor je u intervjuu za magazin People otkrila da je mora gledati sa svojom majkom, glumicom Robin Dearden.

​- Prisiljena sam gledati seriju s majkom kako bih joj mogla reći kada da skrene pogled. To mi je postao posao broj jedan - ispričala je Taylor, dodavši da njezina majka svejedno većinu vremena gleda kroz prste.

Foto: HBO Max

Taylor Dearden Cranston, kako joj je puno ime, odrasla je u glumačkoj obitelji. Diplomirala je kazališnu umjetnost na Sveučilištu Južne Kalifornije 2015. godine, no prvu je ulogu odigrala još 2010. u očevoj kultnoj seriji Breaking Bad. U epizodi "No Más" pojavila se kao "Sad Faced Girl". Ipak, kako bi izbjegla teret slavnog prezimena i optužbe za nepotizam, profesionalno je odlučila koristiti majčino prezime Dearden.

​- Vrlo je neovisna i savjesna po pitanju toga da se ne stvara nikakva asocijacija ili natruha nepotizma - pohvalio je njezin otac odluku u jednom intervjuu.

Nakon manjih uloga u kratkim filmovima, proboj je ostvarila 2016. u MTV-jevoj seriji Sweet/Vicious, koja je, unatoč pohvalama kritike, otkazana nakon jedne sezone. Uslijedila je zapažena uloga u drugoj sezoni Netflixove serije American Vandal, a potom je stigla uloga karijere u seriji The Pitt, koja ju je katapultirala u prvu ligu.

Foto: DANIEL COLE

Bryan Cranston nikada nije krio koliko je ponosan na svoju kćer. U brojnim je intervjuima isticao kako ga njezin uspjeh ispunjava više od vlastitog.

​- Kad čujem pohvale za Taylorin rad na seriji The Pitt, to mi znači više od bilo čega što bi mi itko mogao reći o mojem radu. Znate, ponosan sam otac. Nakon toga bih mogao mirno u mirovinu - izjavio je Cranston.

Foto: Ian West Media Assignments/PRESS

Dodao je kako su on i supruga "izvan sebe od sreće" zbog njezina rada te da ona ima "glavu na ramenima" i da se ne brine za njezinu budućnost.

​- Ona je vrlo pronicljiva mlada žena. Vidjela je kako njezina majka i ja prolazimo kroz život. Ja sam imao 41 godinu kad sam dobio ulogu u seriji Malcolm u sredini. Prije toga bio sam samo glumac koji radi. Ovaj posao ima uspone i padove. Ona zna da je ovo maraton, a ne utrka na sto metara - rekao je.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Autentičnost koju je Dearden donijela liku dr. Mel King djelomično proizlazi iz njezina osobnog iskustva. Naime, njezin lik mnogi gledatelji doživljavaju kao neurodivergentan, a glumica je otkrila da i sama ima ADHD, što joj je pomoglo u izgradnji uloge.

​- Dijagnosticiran mi je kad sam bila vrlo mlada. Učiteljica u drugom razredu rekla je mojim roditeljima: 'Ona ne može završiti test. Nešto se događa.' Djevojčicama se ADHD obično dijagnosticira kasnije, ali srećom, ja sam bila pomalo hiperaktivna i prezentirala sam se više kao dječak, pa sam dijagnozu dobila ranije - ispričala je za Harper's Bazaar.

Foto: Daniel Cole

Na setu serije The Pitt vlada stroga disciplina. Izvršni producent John Wells uveo je pravilo potpune zabrane korištenja mobitela kako bi glumci ostali usredotočeni na scenu, ali i jedni na druge.

​- To nas drži unutar svijeta serije, što osobno volim. Potiče nas da budemo angažirani i uključeni, ne samo u scenu, već i međusobno. Kad imamo slobodnu sekundu, moramo razgovarati. To zaista pomaže u izgradnji tima - objasnila je Dearden.

A za medijski pritisak i crvene tepihe, koji su sada postali njezina svakodnevica, dobila je najbolji savjet upravo od oca.

​- Rekao mi je: 'Stvori lik koji je dobar u tome.' Pokušavam naučiti taj lik, jer mi je sve ovo novo - otkrila je mlada glumica.