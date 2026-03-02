Njezina uloga dr. Melisse "Mel" King, specijalizantice druge godine hitne medicine, postala je omiljena među gledateljima. Taylor tumači socijalno nespretnu, ali iznimno vještu i empatičnu liječnicu
Znate li tko je slavni otac ove glumice iz hit serije 'The Pitt'?
Dok holivudska elita slavi najuspješnije, jedno ime sve se češće spominje kao nova velika zvijezda u usponu. Taylor Dearden (33), kći legende serije Breaking Bad Bryana Cranstona, osvaja publiku i kritiku svojom ulogom u hit medicinskoj drami The Pitt.
Na dodjeli nagrada Actor Awards serija The Pitt trijumfirala je osvojivši nagradu za najbolji glumački ansambl u dramskoj seriji. Među zvijezdama serije koje su se popele na pozornicu bila je i Taylor, koja je na crvenom tepihu privukla pažnju glamuroznim izgledom inspiriranim stilom dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća.
Njezina uloga dr. Melisse "Mel" King, specijalizantice druge godine hitne medicine, postala je omiljena među gledateljima. Taylor tumači socijalno nespretnu, ali iznimno vještu i empatičnu liječnicu, a za tu je izvedbu već bila nominirana za prestižne nagrade poput Film Independent Spirit Award.
Uloga joj je donijela golemu popularnost, ali i jednu neobičnu obiteljsku obvezu. Kako je serija poznata po iznimno realističnim i često krvavim medicinskim prikazima, Taylor je u intervjuu za magazin People otkrila da je mora gledati sa svojom majkom, glumicom Robin Dearden.
- Prisiljena sam gledati seriju s majkom kako bih joj mogla reći kada da skrene pogled. To mi je postao posao broj jedan - ispričala je Taylor, dodavši da njezina majka svejedno većinu vremena gleda kroz prste.
Taylor Dearden Cranston, kako joj je puno ime, odrasla je u glumačkoj obitelji. Diplomirala je kazališnu umjetnost na Sveučilištu Južne Kalifornije 2015. godine, no prvu je ulogu odigrala još 2010. u očevoj kultnoj seriji Breaking Bad. U epizodi "No Más" pojavila se kao "Sad Faced Girl". Ipak, kako bi izbjegla teret slavnog prezimena i optužbe za nepotizam, profesionalno je odlučila koristiti majčino prezime Dearden.
- Vrlo je neovisna i savjesna po pitanju toga da se ne stvara nikakva asocijacija ili natruha nepotizma - pohvalio je njezin otac odluku u jednom intervjuu.
Nakon manjih uloga u kratkim filmovima, proboj je ostvarila 2016. u MTV-jevoj seriji Sweet/Vicious, koja je, unatoč pohvalama kritike, otkazana nakon jedne sezone. Uslijedila je zapažena uloga u drugoj sezoni Netflixove serije American Vandal, a potom je stigla uloga karijere u seriji The Pitt, koja ju je katapultirala u prvu ligu.
Bryan Cranston nikada nije krio koliko je ponosan na svoju kćer. U brojnim je intervjuima isticao kako ga njezin uspjeh ispunjava više od vlastitog.
- Kad čujem pohvale za Taylorin rad na seriji The Pitt, to mi znači više od bilo čega što bi mi itko mogao reći o mojem radu. Znate, ponosan sam otac. Nakon toga bih mogao mirno u mirovinu - izjavio je Cranston.
Dodao je kako su on i supruga "izvan sebe od sreće" zbog njezina rada te da ona ima "glavu na ramenima" i da se ne brine za njezinu budućnost.
- Ona je vrlo pronicljiva mlada žena. Vidjela je kako njezina majka i ja prolazimo kroz život. Ja sam imao 41 godinu kad sam dobio ulogu u seriji Malcolm u sredini. Prije toga bio sam samo glumac koji radi. Ovaj posao ima uspone i padove. Ona zna da je ovo maraton, a ne utrka na sto metara - rekao je.
Autentičnost koju je Dearden donijela liku dr. Mel King djelomično proizlazi iz njezina osobnog iskustva. Naime, njezin lik mnogi gledatelji doživljavaju kao neurodivergentan, a glumica je otkrila da i sama ima ADHD, što joj je pomoglo u izgradnji uloge.
- Dijagnosticiran mi je kad sam bila vrlo mlada. Učiteljica u drugom razredu rekla je mojim roditeljima: 'Ona ne može završiti test. Nešto se događa.' Djevojčicama se ADHD obično dijagnosticira kasnije, ali srećom, ja sam bila pomalo hiperaktivna i prezentirala sam se više kao dječak, pa sam dijagnozu dobila ranije - ispričala je za Harper's Bazaar.
Na setu serije The Pitt vlada stroga disciplina. Izvršni producent John Wells uveo je pravilo potpune zabrane korištenja mobitela kako bi glumci ostali usredotočeni na scenu, ali i jedni na druge.
- To nas drži unutar svijeta serije, što osobno volim. Potiče nas da budemo angažirani i uključeni, ne samo u scenu, već i međusobno. Kad imamo slobodnu sekundu, moramo razgovarati. To zaista pomaže u izgradnji tima - objasnila je Dearden.
A za medijski pritisak i crvene tepihe, koji su sada postali njezina svakodnevica, dobila je najbolji savjet upravo od oca.
- Rekao mi je: 'Stvori lik koji je dobar u tome.' Pokušavam naučiti taj lik, jer mi je sve ovo novo - otkrila je mlada glumica.
