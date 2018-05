Još jedna nam slagalica stiže: Pripremite se za drugi dio sage

Jedna od stvari koje je malo tko mogao predvidjeti je nevjerojatan uspjeh filmova snimljenih prema poznatoj franšizi plastičnih 'kockica' za igru, Lego. Prvi film iz te franšize je u kina dospio u veljači 2014. i postao je instantno komercijalni uspjeh, a i bio je vrlo hvaljen.

Film je na proračunu od 60 milijuna dolara uspio diljem svijeta utržiti čak 469 milijuna, što je zarada kojom se ne uspiju pohvaliti mnogi 'veći i ozbiljniji' filmovi. Jasno da je nakon takvog uspjeha postalo sigurno da ćemo dobiti i nastavke franšize pa smo tako pogledali i 'Batman Lego', kao i 'Lego Ninjago' film.

Foto: Adria.ign.com

A kada franšizi toliko dobro ide, zašto ju ne nastaviti? Tako nam u veljači naredne godine dolazi i drugi film o originalnim likovima. Prvi poster za taj film upravo je postao dostupan.

'The Lego Movie 2: The Second Part', kako je film komično nazvan, vraća u glavne uloge sve glumce koji su i prvi film učinili dobrim. Tako se kao Emmet Brickowski vraća Chris Pratt, a kao Lucy 'Wyldstyle' opet nastupa Elizabeth Banks. Glumac koji nastupa još jednom je Will Arnett kao Bruce Wayne/Batman, a dolaze i Tiffany Haddish, Channing Tatum te Jonah Hill.

Redatelj je odlični Mike Mitchell koji, premda je režirao i grozni 'Deuce Bigalow: Muški žigolo', nam je donio i filmove o Shreku, Alvinu, Trolovima i Spongebobu.

Film u kina dolazi 8. veljače naredne godine.

