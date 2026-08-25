Dolazak jednog od najvećih opernih umjetnika današnjice izazvao je veliko zanimanje među ljubiteljima klasične glazbe i brojnim posjetiteljima grada
José Carreras je stigao u Dubrovnik uoči velikog koncerta ispred dubrovačke katedrale
Slavni španjolski tenor José Carreras danas je stigao u Dubrovnik, gdje ga za dva dana očekuje veliki koncert na platou ispred dubrovačke katedrale, jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta.
Carreras će nastupiti u četvrtak, 27. kolovoza, s početkom u 21.30 sati, u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Dubrovnika. Na pozornici će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić, dok će koncert pratiti Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza.
Dolazak jednog od najvećih opernih umjetnika današnjice izazvao je veliko zanimanje među ljubiteljima klasične glazbe i brojnim posjetiteljima grada. Carreras, čija je karijera obilježila svjetsku opernu scenu, posebno je poznat kao član legendarnih "Tri tenora", uz Plácida Dominga i Luciana Pavarottija.
Koncert je dio programa kojim Grad Dubrovnik nastavlja povezivati svoju bogatu kulturnu i povijesnu baštinu s vrhunskim međunarodnim umjetničkim događajima, potvrđujući status Dubrovnika kao jednog od najatraktivnijih kulturnih odredišta u regiji.
Ulaznice za koncert i dalje su dostupne putem sustava Ulaznice.hr te na prodajnim mjestima u Dubrovniku.
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