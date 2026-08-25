José Carreras je stigao u Dubrovnik uoči velikog koncerta ispred dubrovačke katedrale

Slavni španjolski tenor José Carreras danas je stigao u Dubrovnik, gdje ga za dva dana očekuje veliki koncert na platou ispred dubrovačke katedrale, jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta.

Carreras će nastupiti u četvrtak, 27. kolovoza, s početkom u 21.30 sati, u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Dubrovnika. Na pozornici će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić, dok će koncert pratiti Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza.

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Dolazak jednog od najvećih opernih umjetnika današnjice izazvao je veliko zanimanje među ljubiteljima klasične glazbe i brojnim posjetiteljima grada. Carreras, čija je karijera obilježila svjetsku opernu scenu, posebno je poznat kao član legendarnih "Tri tenora", uz Plácida Dominga i Luciana Pavarottija.

Foto: PROMO

Koncert je dio programa kojim Grad Dubrovnik nastavlja povezivati svoju bogatu kulturnu i povijesnu baštinu s vrhunskim međunarodnim umjetničkim događajima, potvrđujući status Dubrovnika kao jednog od najatraktivnijih kulturnih odredišta u regiji.

Foto: PROMO

Ulaznice za koncert i dalje su dostupne putem sustava Ulaznice.hr te na prodajnim mjestima u Dubrovniku.