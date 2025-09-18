Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI POTENCIJAL

Josip Bačić osvaja srce svojom novom pjesmom 'Spašeni': Donio je emociju koja dira srca

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Josip Bačić osvaja srce svojom novom pjesmom 'Spašeni': Donio je emociju koja dira srca
5
Foto: PR365

Videospot zamišljen kao kratkometražni film prikazuje čežnju, blizinu i autentičnost Josipove glazbene priče. Njegovi suradnici u stvaranju spota dodatno su pridonijeli osjećaju iskrenosti i emotivne dubine svake scene.

Neke pjesme jednostavno pronađu svoj put - same, bez plana i bez kalkulacije. Upravo takva je i nova pjesma 'Spašeni' mladog glazbenika Josipa, nove, mlade nade hrvatske pop scene.

Foto: PR365

- Kada su mi Ananda Đuranović i Devin Juraj poslali demo verziju, osjetio sam da me pjesma u potpunosti pronašla. Bila je to ljubav na prvo slušanje. Produkcijom i aranžmanom koje je dodao Srđan Sekulović Skansi, pjesma je dobila dodatnu dimenziju i posebnu snagu, ali i zadržala onu iskrenu emociju koja me osvojila od samog početka - rekao je Josip Bačić.

'Il mio giorno preferito' Eros Ramazzotti predstavio je novu pjesmu i videospot...
Eros Ramazzotti predstavio je novu pjesmu i videospot...

Videospot za Spašeni zamišljen je kao kratkometražni film, u kojem se emocija gradi polako – kroz nesigurnost, sitne geste i pokušaje da se izrazi ono što se riječima teško može opisati. Autentičnost i prirodnost bile su glavni ciljevi stvaranja spota, a u tome su veliku ulogu odigrali Josipovi prijatelji: režiser Dominik Brlečić, kamerman Marko Hodžić te statisti Viktorija Štefan, Lara Jelušić, Dolores Kraševac, Noah Šudelija i Leon Čupac.

- Želja mi je bila da sve izgleda stvarno, iskreno i blisko – kao emocija koju svatko od nas nosi u sebi. Mislim da će gledatelji prepoznati tu atmosferu čežnje, trenutke kada je ljubav na dohvat ruke, a opet nedostižna - dodaje Josip.

GLAZBENI NOVITET VIDEO Poslušajte 'Baladu', novu pjesmu Martina Kosoveca...
VIDEO Poslušajte 'Baladu', novu pjesmu Martina Kosoveca...

Pjesma Spašeni tematizira blizinu i udaljenost, čežnju i prostor između dvoje ljudi - onaj prostor koji ponekad boli, ali u isto vrijeme i oblikuje.

- Iako govori o čežnji i udaljenosti, pjesma u sebi nosi ideju da nas emocije, i one lijepe i one bolne, na kraju uvijek spase. Samo treba biti iskren. Vjerujem da upravo ta iskrenost najviše vrijedi i da svatko može pronaći dio sebe u ovoj pjesmi - naglasio je Josip.

Foto: PR365

Jedan od autora pjesme, Devin Juraj, otkrio je kako je 'Spašeni' nastala.

- Pjesmu smo napisali vođeni emocijom čežnje. Kad smo je čuli u Josipovoj interpretaciji, osjećaj je bio kao da se stari prijatelj nenajavljeno pojavio na vratima - poznato, a opet iznenađujuće novo - komentirao je Devin, na što se nadovezala i Ananda Đuranović.

- Spašeni je pjesma koja nosi kontrast emocija – od nježnosti do nesmislenosti, ali baš zato je posebna. Rad s Josipom je uvijek zadovoljstvo jer ima jasnu viziju, a istovremeno otvorenost za autorstvo i suradnju - dodala je Ananda. 

Foto: PR365

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Princeza sapunica' ljubi našeg skladatelja, razvela se dvaput. Bila bi odvjetnica da nije glume
ŽIVOT KROZ SLIKE

'Princeza sapunica' ljubi našeg skladatelja, razvela se dvaput. Bila bi odvjetnica da nije glume

Jelena Perčin je ostvarila brojne zapažene uloge u domaćim serijama poput 'Zabranjene ljubavi', 'Dobre namjere' i 'Kud puklo da puklo'. Iza sebe ima dva razvoda i troje djece. Danas ljubi glazbenika Antu Gelu
Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...
GRANICE SU JASNE

Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...

Već se mjesecima nagađa da je razlog njezina sjaja i dobrog raspoloženja novi muškarac u životu. I to nitko drugi nego markantni Šime Elez, aktualni 'Gospodin Savršeni'
FOTO Minea 'zapalila' Lisinski: Pogledajte tko je s njom slavio rođendan i 30 godina karijere
VELIKI NASTUP

FOTO Minea 'zapalila' Lisinski: Pogledajte tko je s njom slavio rođendan i 30 godina karijere

Renata Končić Minea u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u srijedu je koncertom proslavila 48. rođendan, ali i 30 godina glazbene karijere, a na slavlje su joj stigli i brojni poznati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025