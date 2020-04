Josip i dalje nesretan u ljubavi: 'Želi da budemo samo frendovi'

Najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka (21) gledatelji su upoznali u 12. sezoni zabavnog showa 'Ljubav je na selu', a u intervjuu za RTL otkrio je kako i dalje nema sreće u ljubavi.

- U izolaciji je dobro, svinje su na broju, a ljubavni život nekako ne ide - rekao je Josip i dodao kako ima simpatiju, ali djevojka je htjela da ostanu samo prijatelji.

Foto: RTL

Bez obzira na to što je trenutno nesretno zaljubljen, Josip se pohvalio i kako ima mnogo obožavateljica koje mu često šalju poruke na društvenim mrežama.

Foto: Privatni album

U showu nije pronašao ljubav, a otkrio je kako s Ivankom Milutinović, Teom Hriberski i Gabrielom Kamenečki više nije u kontaktu.

Foto: RTL

Podsjetimo, Tea i Gabi često su zadirkivali Josipa. Zezale su se i kada im je rekao kako se nikada nije poljubio niti imao spolni odnos. Djevojkama je to bilo neobično s obzirom na to da ima 20 godina. Čudile su se njegovu odgovoru zato što im je Josip ranije rekao kako je imao spolne odnose pa nisu znale što je istina.

- Šalio sam se malo s curama jer sam htio vidjeti kako će reagirati kada im kažem da se nisam ljubio i imao spolni odnos. Naravno da jesam, imao sam puno cura, ali zanimalo me kako bi me gledale kao momka kada to čuju. Očekivao sam baš takvu reakciju, da će me pitati kako to - ispričao je Josip za RTL TV.

POGLEDAJTE VIDEO: