SRETNE VIJESTI

Josip Juranović postao je otac

Piše Dino Stošić,
Foto: Instagram/

Josip Juranović postao tata! Hrvatski nogometaš i supruga Lana objavili divne vijesti na Instagramu, pozirajući s bebom povodom njegovog 30. rođendana

Nakon višemjesečnih šuškanja o prinovi, hrvatski reprezentativac Josip Juranović odlučio je prekinuti nagađanja i javno potvrditi sretnu vijest. Na svom Instagramu podijelio je kolaž fotografija koje mu je pripremila supruga Lana povodom njegova 30. rođendana, a upravo su detalji na njima otkrili ono što se naslućivalo - ponosni su roditelji.

Foto: Instagram

Na dvjema fotografijama par pozira s bebom, okružen balonima i rođendanskom tortom, a osmijesi na licima jasno su odavali koliko su sretni u novoj životnoj ulozi.

Juranović i Lana Miholjević svoju su ljubavnu priču započeli 2019. godine u Splitu, u vrijeme dok je on nosio dres Hajduka, a ona bila studentica. Sudbonosno 'da' pala su tri godine kasnije, kada je nogometaš zaprosio svoju djevojku upravo na proslavi njezine diplome.

- Upoznali smo se preko prijatelja, a Lana me osvojila odmah, iako o nogometu tada nije znala puno. Danas ne propušta nijednu moju utakmicu, a kada nije na stadionu, bodri me ispred televizora - ispričao je ranije Juranović, dodavši da zajedničko vrijeme najradije provode u prirodi ili kod kuće, uz šetnje i društvene igre.

Foto: Instagram/

Ljubav su okrunili brakom 2023. godine, a sada im je život obogatio i dolazak prvog djeteta.

