Obavijesti

Show

Komentari 0
BORBENA SLAVONKA

Josipa ispričala tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Josipa ispričala tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'
2
Foto: RTL

Na prvom vaganju u ponedjeljak imala je 153,5 kilograma. Josipa je bez ustručavanja priznala da joj upravo višak kilograma već godinama stoji na putu

U novu sezonu 'Života na vagi' zakoračila je i Josipa, 49-godišnjakinja iz Slavonije koja danas živi u Kostreni. Od prvog trenutka pokazala je da nije samo kandidatkinja koja se bori s kilogramima, nego i žena bogatog iskustva, velike snage i još većeg srca.

KAKVE PROMJENE! FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Josipa je na prvom vaganju u ponedjeljak imala 153,5 kilograma. Bez ustručavanja je priznala da joj upravo višak kilograma već godinama stoji na putu. Sprječava je u putovanjima, u uživanju u aktivnostima, pa i u jednostavnim stvarima poput veslanja kajaka.

Foto: RTL

- Ne mogu se boriti sama, trebam pomoć. Voljela bih spasiti i udomiti koje dijete, željela bih pomoći ako mogu - rekla je i dodala kako sanja da jednog dana postane udomiteljica.

NAPETI POČETAK FOTO Nova sezona, novi izazovi u 'Životu na vagi': 'Znam da je teško prihvatiti moj stil života'
FOTO Nova sezona, novi izazovi u 'Životu na vagi': 'Znam da je teško prihvatiti moj stil života'

No Josipa nije govorila samo o kilogramima. Otvorila se i o svom djetinjstvu i ranim odlascima od kuće. Ispričala je kako je vrlo rano otišla od kuće jer je rasla bez iskazivanja ljubavi i otvorenosti.

- Htjela sam pobjeći od toga i naći nešto što sam mislila da je normalno. U potrazi za ljubavi sam naišla na bol - rekla je majka dvoje djece.

Foto: RTL

A jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu bio je kad ju je partner ostavio upravo zbog njezine težine.

- Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu - ispričala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Počela je nova, deseta sezona 'Života na vagi'. U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. Uz početak nove sezone, prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula
EMOTIVNO U ŠIBENIKU

Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula

Lu Dedić obratila se publici na koncertu u Šibeniku posvećenom Gabi i Matiji
Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'
LJUBAV CVJETA

Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'

Voditeljica je na svojim društvenim mrežama podijelila romantične fotografije s glazbenikom Antonijem Marićem. Inače, par se upoznao 2021. godine u popularnom showu 'Superpar'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025