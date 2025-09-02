Josipa ispričala tešku sudbinu: 'Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu'

U novu sezonu 'Života na vagi' zakoračila je i Josipa, 49-godišnjakinja iz Slavonije koja danas živi u Kostreni. Od prvog trenutka pokazala je da nije samo kandidatkinja koja se bori s kilogramima, nego i žena bogatog iskustva, velike snage i još većeg srca.

Josipa je na prvom vaganju u ponedjeljak imala 153,5 kilograma. Bez ustručavanja je priznala da joj upravo višak kilograma već godinama stoji na putu. Sprječava je u putovanjima, u uživanju u aktivnostima, pa i u jednostavnim stvarima poput veslanja kajaka.

- Ne mogu se boriti sama, trebam pomoć. Voljela bih spasiti i udomiti koje dijete, željela bih pomoći ako mogu - rekla je i dodala kako sanja da jednog dana postane udomiteljica.

No Josipa nije govorila samo o kilogramima. Otvorila se i o svom djetinjstvu i ranim odlascima od kuće. Ispričala je kako je vrlo rano otišla od kuće jer je rasla bez iskazivanja ljubavi i otvorenosti.

- Htjela sam pobjeći od toga i naći nešto što sam mislila da je normalno. U potrazi za ljubavi sam naišla na bol - rekla je majka dvoje djece.

A jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu bio je kad ju je partner ostavio upravo zbog njezine težine.

- Rekao mi je da će me ostaviti ako prijeđem određenu kilažu - ispričala je.