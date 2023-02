Josipa Lisac na koncertu imala štap u ruci pa otkrila: 'Nervozna sam i živčana, dobila sam išijas'

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Josipa Lisac (73) nastupila je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Bio je to njezin prvi koncert posvećen 'Dnevniku jedne ljubavi'. Najpoznatije hitove pjevala je u kožnoj kombinaciji s crnim šeširićem, a imala je uz sebe i štap. Foto: Matija Habljak/PIXSELL - Zvali su me ljudi prije tri mjeseca da nema više karata za koncert. Slali su mi fotku dvorane, to je bilo sve nešto sivo, dok sam ja to sve pohvatala. I ja sam mislila da nakon toga imam stres, ali nije stres nego išijas. Da, dobila sam išijas - objasnila je Josipa znajući da mnoge zanima zbog čega ima štap u ruci. - Danas on vlada, pa 80 posto ljudi ima išijas. Ja sam nervozna i živčana - podijelila je glazbena diva. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Inače, epohalno izdanje 'Dnevnika jedne ljubavi' ove godine obilježava pedesetu godišnjicu. Objavljen je krajem veljače davne 1973., a ubrzo je stekao kultni status kod kritike i publike te je kroz pola stoljeća postao antologijsko izdanje i jedan od najznačajnijih albuma izdanih na našim prostorima. Nakon svega četiri dana u prodaji i puna tri mjeseca prije samog događaja, Josipa je rasprodala koncert pa je najavila još jedan za ovu subotu, točnije 25. veljače. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Pjesme s 'Dnevnika jedne ljubavi', ključnog momenta Josipine, ali i kompletne diskografske povijesti našeg podneblja, poput 'O jednoj mladosti', 'Sreća' ili 'Ležaj od suza' slušalo je mnoštvo obožavatelja večeras. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Josipa Lisac i bend tek su počeli, ovo je bio prvi koncert u Zagrebu, a obići će i nekolicinu najvećih gradova u regiji.