Objavljene nominacije za osmu Glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off, evo tko je u utrci

Više od 100 glazbenih novinara i urednika iz najznačajnijih hrvatskih medija udružilo je snage kako bi odabralo najbolje izvođače, albume, pjesme i koncerte iz 2025. godine, potvrđujući još jednom Rock&Off kao nagradu koja cijeni autentičnost i umjetnički iskorak. Objavom nominacija službeno počinju pripreme za osmu dodjelu Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, a najuzbudljiviji tulum domaće glazbene scene sve je bliže!

U kategoriji Albuma godine snage će odmjeriti: Boutique Pop, Vol. 1 - Mayales, Carstvo Mediterana - BluVinil, Komad neba - ManGroove, Masters Of Afters - ABOP, Medzotermina - Mimika Orchestra, Summer is Over - LHD i Sve isto kao svaki put do sad - Tidal Pull. Za Pjesmu godine nominirani su: Gužva - Porto Morto, Hostesa - Mayales, Moja jedina - Goran Bare, Tajna - ManGroove feat. Zbor Izvor, Vodi me na put - Tidal Pull, Zamisli – Josipa Lisac i Zwei Kilo Zucker - ABOP.

Gradske Bitange, Maali, Maja Rivić, Smrdljivi Martini i Svibanj bore se za titulu Velikog praska godine. Svi nominirani u ovoj kategoriji imat će priliku otići na Rock&Off Tour ove godine.

Baby Lasagna, Chui, IDEM, M.O.R.T., Mayales, Nemeček i PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS odmjerit će snage u kategoriji Koncertnog izvođača godine, a slijede i nominacije po žanrovima.

Let 3, LHD, M.O.R.T, Smrdljivi Martini i Tidal Pull natječu se za titulu Rock&Off izvođača godine, a Baby Lasagna, BluVinil, Maali, ManGroove ili Mayales bit će Pop&Off izvođač godine. U Rap&Off svijetu u utrku ulaze Grše, Hiljson Mandela, Kandžija, Peki i Vojko V, dok se za Jazz&Off statuu bore Chui, Ivan Kapec 5tet, Maja Rivić, Mimika Orchestra i Valerija Nikolovska.

Posebnu pažnju ove godine privlači nova kategorija – Off&Off, uvedena kao odgovor na sve snažniju i raznovrsniju alternativnu scenu u Hrvatskoj. U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača koji je unutar šireg alternativnog spektra albumom (LP, EP ili koncertnim izdanjem), pjesmom te zapaženim koncertnim nastupima značajno obilježio glazbenu godinu. Off&Off obuhvaća širok raspon podžanrova alternativne glazbe, uključujući, ali ne ograničavajući se na: eksperimentalni rock, noise, hardcore punk, avant-folk, post-rock, alternative dance, shoegaze, stoner, sludge, nu-metal, doom, emo, grunge, goth, lo-fi i industrial. Nominirani su: ABOP, Ane Paška, Roj Osa meets Rob Mazurek, Svibanj, Trobecove Krušne Peći i Živa Voda.

Rock&Off nije samo dodjela priznanja, već i slavlje glazbe i scene, događaj koji okuplja glazbenike, novinare, promotore i publiku na jednom mjestu. Teški kipići koje dobitnici odnose kući simbol su truda, rada i strasti uložene u stvaranje glazbe koja ostavlja trag.

Kompletan popis nominacija dostupan je na službenim kanalima nagrade, a doznat ćemo i tko će ove godine ponijeti titulu najboljih – u petak 23. siječnja 2026. na velikom tulumu u Tvornici kulture.