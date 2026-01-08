Obavijesti

Show

Komentari 0
DODJELA 23. SIJEČNJA

Objavljene nominacije za osmu Glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off, evo tko je u utrci

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Objavljene nominacije za osmu Glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off, evo tko je u utrci
Foto: Valerio Baranovic

Objavom nominacija službeno počinju pripreme za osmu dodjelu Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, a najuzbudljiviji tulum domaće glazbene scene sve je bliže.

Admiral

Više od 100 glazbenih novinara i urednika iz najznačajnijih hrvatskih medija udružilo je snage kako bi odabralo najbolje izvođače, albume, pjesme i koncerte iz 2025. godine, potvrđujući još jednom Rock&Off kao nagradu koja cijeni autentičnost i umjetnički iskorak. Objavom nominacija službeno počinju pripreme za osmu dodjelu Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, a najuzbudljiviji tulum domaće glazbene scene sve je bliže!

OSMO IZDANJE NAGRADE Završen prvi krug glasanja za Rock&Off, stiže nova kategorija
Završen prvi krug glasanja za Rock&Off, stiže nova kategorija

U kategoriji Albuma godine snage će odmjeriti: Boutique Pop, Vol. 1 - Mayales, Carstvo Mediterana - BluVinil, Komad neba - ManGroove, Masters Of Afters - ABOP, Medzotermina - Mimika Orchestra, Summer is Over - LHD i Sve isto kao svaki put do sad - Tidal Pull. Za Pjesmu godine nominirani su: Gužva - Porto Morto, Hostesa - Mayales, Moja jedina - Goran Bare, Tajna - ManGroove feat. Zbor Izvor, Vodi me na put - Tidal Pull, Zamisli – Josipa Lisac i Zwei Kilo Zucker - ABOP.

Gradske Bitange, Maali, Maja Rivić, Smrdljivi Martini i Svibanj bore se za titulu Velikog praska godine. Svi nominirani u ovoj kategoriji imat će priliku otići na Rock&Off Tour ove godine.

Baby Lasagna, Chui, IDEM, M.O.R.T., Mayales, Nemeček i PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS odmjerit će snage u kategoriji Koncertnog izvođača godine, a slijede i nominacije po žanrovima.

Let 3, LHD, M.O.R.T, Smrdljivi Martini i Tidal Pull natječu se za titulu Rock&Off izvođača godine, a Baby Lasagna, BluVinil, Maali, ManGroove ili Mayales bit će Pop&Off izvođač godine. U Rap&Off svijetu u utrku ulaze Grše, Hiljson Mandela, Kandžija, Peki i Vojko V, dok se za Jazz&Off statuu bore Chui, Ivan Kapec 5tet, Maja Rivić, Mimika Orchestra i Valerija Nikolovska. 

Posebnu pažnju ove godine privlači nova kategorija – Off&Off, uvedena kao odgovor na sve snažniju i raznovrsniju alternativnu scenu u Hrvatskoj. U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača koji je unutar šireg alternativnog spektra albumom (LP, EP ili koncertnim izdanjem), pjesmom te zapaženim koncertnim nastupima značajno obilježio glazbenu godinu. Off&Off obuhvaća širok raspon podžanrova alternativne glazbe, uključujući, ali ne ograničavajući se na: eksperimentalni rock, noise, hardcore punk, avant-folk, post-rock, alternative dance, shoegaze, stoner, sludge, nu-metal, doom, emo, grunge, goth, lo-fi i industrial. Nominirani su: ABOP, Ane Paška, Roj Osa meets Rob Mazurek, Svibanj, Trobecove Krušne Peći i Živa Voda.

DODJELA NAGRADA Osmo izdanje Glazbene novinarske nagrade Rock&Off 23. siječnja u Tvornici kulture
Osmo izdanje Glazbene novinarske nagrade Rock&Off 23. siječnja u Tvornici kulture

Rock&Off nije samo dodjela priznanja, već i slavlje glazbe i scene, događaj koji okuplja glazbenike, novinare, promotore i publiku na jednom mjestu. Teški kipići koje dobitnici odnose kući simbol su truda, rada i strasti uložene u stvaranje glazbe koja ostavlja trag.

Kompletan popis nominacija dostupan je na službenim kanalima nagrade, a doznat ćemo i tko će ove godine ponijeti titulu najboljih – u petak 23. siječnja 2026. na velikom tulumu u Tvornici kulture.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Ovo je 50 najboljih pjesama legendarnog Davida Bowieja
SLAVIO BI 79. ROĐENDAN

Ovo je 50 najboljih pjesama legendarnog Davida Bowieja

Od 1962. godine pa sve do smrti 2016. David Bowie je snimio 26 studijskih albuma, objavio je 128 singlova i 72 spota. Danas bi slavio 79. rođendan.
'U prirodi je društvo' prvi je album dječjeg projekta Vrtuljak
ZABAVA ZA DJECU I RODITELJE

'U prirodi je društvo' prvi je album dječjeg projekta Vrtuljak

Članovi grupe She Loves Pablo objavili su studijsko izdanje 'U prirodi je društvo'. Projekt Vrtuljak predstavili su prije nekoliko mjeseci, a pjesme prate i maštoviti animirani spotovi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026