Ovo je 50 najboljih pjesama legendarnog Davida Bowieja

David Bowie rođen je kao David Robert Jones 8. siječnja 1947. godine. Bowie je jedan od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća, a iza sebe je ostavio nebrojeno hitova. Od 1962. godine pa sve do smrti 2016. snimio je 26 studijskih albuma, objavio je 128 singlova i 72 spota, a odabrati njegove najbolje pjesme nezavidan je izazov.

Bowiejevo debitantsko izdanje objavljeno je 1964. godine. Radilo se o singlu "Liza Jane" koji je objavio kao Davie Jones & the King Bees. Godinu kasnije objavio je još dva singla kao Manish Boys i Davy Jones, a 1966. je singlom "Can't Help Thinking About Me" predstavio svijetu ime David Bowie.

U nastavku donosimo njegovih 50 najboljih pjesama po izboru britanskog Guardiana objavljenih i u sklopu playliste na Spotifyju.

50. Let Me Sleep Beside You (1967)





49. I Would Be Your Slave (2001)



48. Loving the Alien (1984)



47. Jump They Say (1993)



46. The London Boys (1966)



45. Fantastic Voyage (1979)



44. Lady Stardust (1972)



43. Seven Years in Tibet (1997)



42. Something in the Air (1998)



41. Joe the Lion (1977)



40. Hallo Spaceboy (1995)



39. I Can’t Read (1989)



38. Rock’n’Roll Suicide (1972)



37. Bring Me the Disco King (2003)



36. Always Crashing in the Same Car (1977)



35. Stay (1976)



34. Cracked Actor (1973)



33. Moonage Daydream (1972)



32. Diamond Dogs (1974)



31. The Width of a Circle (1970)



30. John, I’m Only Dancing (1972)



29. The Buddha of Suburbia (1993)



28. Fame (1975)



27. Scary Monsters (and Super Creeps) (1980)



26. All the Young Dudes (1972)



25. Space Oddity (1969)



24. Where Are We Now? (2013)



23. The Man Who Sold the World (1970)



22. I Can’t Give Everything Away (2016)



21. Fashion (1980)



20. The Bewlay Brothers (1971)



19. The Jean Genie (1973)



18. Let’s Dance (1983)



17. Win (1975)



16. Rebel Rebel (1974)



15. Changes (1971)



14. Golden Years (1976)



13. Absolute Beginners (1985)



12. Boys Keep Swinging (1979)



11. Starman (1972)



10. Drive-In Saturday (1973)



9. ’Tis a Pity She Was a Whore (2016)



8. Oh! You Pretty Things (1971)



7. Young Americans (1975)



6. Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing (Reprise) (1974)



5. “Heroes” (1977)



4. Life on Mars? (1971)



3. Station to Station (1976)



2. Ashes to Ashes (1980)



1. Sound and Vision (1977)



